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В Минздраве обсудят идею измерять охват талии

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Фото: Depositphotos
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В Министерстве здравоохранения России обсудят идею измерения охвата талии в качестве способа профилактики производственного здоровья. Об этом «Интерфаксу» заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

«Особые моменты, связанные с производственным здоровьем, с министерством пока не обсуждались. Обязательно обсудим», — заявила Скворцова и добавила, что измерение охвата талии является обычной частью физикального осмотра человека для определения индекса массы тела.

14 февраля сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила бороться с ожирением в России по примеру Японии, где считается незаконным иметь талию больше 90 см.

Как напоминает телеканал «360», в Японии людей, которые не попадают под определенные стандарты, отправляют на принудительные регулярные сеансы консультирования по поводу физического здоровья. Кроме того, в Стране восходящего солнца могут оштрафовать руководителей компаний, в которых не следят за здоровьем своих сотрудников, на сумму до $19 млн. В Роспотребнадзоре заявили, что о таких мерах в России говорить пока преждевременно.

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