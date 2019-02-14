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Фитнес-блогер предложила запретить продажу сладкого после шести вечера

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Фото: Depositphotos
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Автор блога о похудении «Мира против жира» Мира Родригез предложила законодательно запретить продавать сладкое после 18:00 и ограничить его продажу несовершеннолетним в рамках борьбы с ожирением в России. Об этом сообщает телеканал «360».

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С данной инициативой блогер выступила после заявления Роспотребнадзора о том, что что в Японии обязательно замеряют объем талии и этот опыт может стать интересным для России.

«Нам тоже давно пора исправлять ситуацию. Вы посмотрите, сколько в стране детей с морбидным ожирением, это же катастрофа! Я предлагаю аналогично опыту с сигаретами и алкоголем запретить продажу сладкого детям», — заявила Родригез и добавила, что продавать торты, шоколад и другие сладости детям до 18 лет нужно разрешить лишь в присутствии родителей и по паспорту.

Также блогер предложила размещать на упаковках со сладким предупреждающие надписи об угрозе ожирения и развитии сопутствующих заболеваний: диабета, болезней печени и других проблем со здоровьем.

Ранее 14 февраля сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила бороться с ожирением в России по примеру Японии, где считается незаконным иметь талию больше 90 см.

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