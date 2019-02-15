Минздрав разработал законопроект о повышении возраста продажи алкоголя

Министерство здравоохранения России подготовило проект закона о повышении возраста продажи алкогольных напитков с 18 до 21 года. Перед внесением в Госдуму документ будет согласован с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ), сказал 15 февраля глава ведомства Вероника Скворцова.

«Мы готовы внести, у нас все готово, нам только нужно переговорить с ФОИВ», — цитирует ее «Интерфакс».

Разработку новой поправки в министерстве анонсировали осенью прошлого года.

7 февраля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что около 70% российских мужчин трудоспособного возраста умирают из-за проблем, вызванных алкоголем.

По ее словам, речь идет не только об острых заболеваниях, но и о постепенной смертности из-за развития язвы желудка, циррозах и гипертонии.