Прямой эфир

Минпромторг предложил продавать алкоголь в 10 метрах от соцобъектов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расстояние от школ, больниц и других социальных объектов до магазинов с алкоголем составит от 10 до 50 м. Соответствующий «радиус трезвости» предложил установить Минпромторг. При этом, как рассказали «Известиям» в ведомстве, регионы не смогут устанавливать ограничения вне предложенных рамок.

Бактерия трезвости: лечить алкоголизм помогут микроорганизмы
Разработанный российскими учеными метод позволит снизить тягу к спиртному и уменьшит риск для организма

В настоящее время местные власти самостоятельно определяют подобные границы. В ряде муниципалитетов размеры прилегающих территорий составляют 300 м и более. В министерстве надеются, что мера позволит избежать близкого расположения социального объекта с точкой продажи алкоголя.

В общественной ассоциации «Здоровые регионы» предлагают увеличить предложенное расстояние, а в Минздраве опасаются, что изменения приведут к росту мест продажи спиртного.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Учебный фланг: дорогу от школы до спиртного сократят

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России выросли продажи алкоголя
Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017