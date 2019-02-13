Минпромторг предложил продавать алкоголь в 10 метрах от соцобъектов

Расстояние от школ, больниц и других социальных объектов до магазинов с алкоголем составит от 10 до 50 м. Соответствующий «радиус трезвости» предложил установить Минпромторг. При этом, как рассказали «Известиям» в ведомстве, регионы не смогут устанавливать ограничения вне предложенных рамок.

В настоящее время местные власти самостоятельно определяют подобные границы. В ряде муниципалитетов размеры прилегающих территорий составляют 300 м и более. В министерстве надеются, что мера позволит избежать близкого расположения социального объекта с точкой продажи алкоголя.

В общественной ассоциации «Здоровые регионы» предлагают увеличить предложенное расстояние, а в Минздраве опасаются, что изменения приведут к росту мест продажи спиртного.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Учебный фланг: дорогу от школы до спиртного сократят