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Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Документ был в понедельник, 18 марта, опубликован на официальном портале правовой информации.

Также подписан закон, устанавливающий за распространение фейковых новостей ответственность в виде штрафов до 1,5 млн рублей.

Авторами документа выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

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Закон запрещает распространять в информационных сетях недостоверную информацию, которая имеет общественное значение, создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

В случае нарушения установленных законом норм генеральный прокурор РФ, а также его заместители могут обратиться в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к этим информационным ресурсам. В свою очередь, Роскомнадзор обязан уведомить нарушителя о необходимости удалить ложную информацию.

Отмечается, что редакция должна убрать с сайта запрещенные материалы сразу после получения уведомления. Если этого не случится, Роскомнадзор ограничит доступ к ресурсу. При этом закон не затрагивает традиционные медиа, в число которых входят все СМИ, зарегистрированные в установленном порядке. Также запрет не распространяется на новостные агрегаторы.

Законопроект об установлении административной ответственности за распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации был внесен в Госдуму 12 декабря прошлого года.

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