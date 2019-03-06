Госдума приняла во II чтении законопроекты об ответственности за фейковые новости

Госдума 6 марта приняла во втором чтении законопроекты о блокировке недостоверной информации и штрафах за ее распространение.

Ко второму чтению было предложено за распространение ложных сведений, создавшее угрозу вреда жизни или здоровью и массового нарушения общественного порядка, ввести штраф для граждан от 30 тыс. до 100 тыс. рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой»; для должностных лиц — штраф от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей

За распространение фейков, повлекшее создание помех в работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается наказывать граждан штрафами от 100 тыс. до 300 тыс. рублей; должностных лиц — штрафами от 300 тыс. до 600 тыс. рублей: юрлиц — штрафами от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

За распространение в СМИ и интернете фейков, которое повлекло смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, прекращение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается ввести для граждан штрафы от 300 тыс. до 400 тыс. рублей; для должностных лиц — штрафы от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, для юрлиц — штрафы от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Также поправками ко второму чтению было предложено предоставить сетевым СМИ возможность самостоятельно удалять недостоверную информацию во избежание блокировки. Кроме того, из-под действия законопроекта были выведены традиционные медиа. Как пояснил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин, это зарегистрированные СМИ, которые имеют лицензию или свидетельство.

Законопроект об установлении административной ответственности за распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации был внесен в Госдуму 12 декабря прошлого года. Авторами документа стали члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин.