Прямой эфир

Традиционные СМИ предложили вывести из-под действия норм о борьбе с фейк-ньюс

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Традиционные СМИ могут быть выведены из-под действия законопроекта о борьбе с распространением недостоверных (фейковых) новостей. Эти поправки к проекту закона предложил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

В Минкомсвязи не видят смысла в отдельном наказании за фейк-ньюс
Замминистра Алексей Волин считает, что действующих санкций за клевету достаточно

«Режим регулирования традиционных СМИ на текущий момент достаточно эффективен против фейков», — отметил парламентарий. Для сетевых СМИ, прошедших официальную регистрацию, вводится процедура предварительного уведомления. Интернет-СМИ получат, таким образом, возможности для исправления ошибки, самостоятельного удаления недостоверной общественно значимой информации и избегут мер со стороны Роскомнадзора, передает 27 февраля ТАСС.

Левин также инициировал поправки и к законопроекту о борьбе с распространением информации, выражающей неуважение к обществу, государственным символам и структурам. «Владельцу ресурса будет предоставлено время, а именно сутки, чтобы удалить ее и не быть заблокированным», — пояснил он.

«Такие формулировки позволят вывести из зоны действия закона пользователей, которые опубликовали такую информацию случайно или неверно оценив ее характер», — уточнил глава думского комитета.

Законопроект, который вводит административную ответственность за оскорбление Конституции и государственных символов в Сети, внесли в Госдуму 12 декабря. Авторами документа стали члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин. Также сенаторы внесли в Государственную думу законопроект об установлении административной ответственности за распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации.

18 января правительство России поддержало рассмотрение законопроекта о блокировке фейковых новостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за фейковые новости
В Госдуму внесли законопроект о наказании за оскорбление государственных символов в Сети

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017