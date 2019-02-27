Традиционные СМИ предложили вывести из-под действия норм о борьбе с фейк-ньюс

Традиционные СМИ могут быть выведены из-под действия законопроекта о борьбе с распространением недостоверных (фейковых) новостей. Эти поправки к проекту закона предложил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Режим регулирования традиционных СМИ на текущий момент достаточно эффективен против фейков», — отметил парламентарий. Для сетевых СМИ, прошедших официальную регистрацию, вводится процедура предварительного уведомления. Интернет-СМИ получат, таким образом, возможности для исправления ошибки, самостоятельного удаления недостоверной общественно значимой информации и избегут мер со стороны Роскомнадзора, передает 27 февраля ТАСС.

Левин также инициировал поправки и к законопроекту о борьбе с распространением информации, выражающей неуважение к обществу, государственным символам и структурам. «Владельцу ресурса будет предоставлено время, а именно сутки, чтобы удалить ее и не быть заблокированным», — пояснил он.

«Такие формулировки позволят вывести из зоны действия закона пользователей, которые опубликовали такую информацию случайно или неверно оценив ее характер», — уточнил глава думского комитета.

Законопроект, который вводит административную ответственность за оскорбление Конституции и государственных символов в Сети, внесли в Госдуму 12 декабря. Авторами документа стали члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин. Также сенаторы внесли в Государственную думу законопроект об установлении административной ответственности за распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации.

18 января правительство России поддержало рассмотрение законопроекта о блокировке фейковых новостей.