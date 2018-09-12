В Минкомсвязи не видят смысла в отдельном наказании за фейк-ньюс

Дополнительные санкции за распространение ложной информации вводить не нужно, заявил «Известиям» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин. Он принял участие во Всероссийском форуме региональных СМИ в Челябинске, где поднимались актуальные вопросы развития медиа.

Тема фейковых новостей стала одной из самых обсуждаемых на форуме. Участники, среди которых были представители Союза журналистов, руководители региональных и федеральных СМИ, сошлись во мнении, что случаев искажения информации становится все больше, но единственный способ противодействовать этому — перепроверять факты и вовремя исправлять ошибки. Дополнительные ужесточения не нужны, потому что законодательная норма будет субъективной и размытой, считает Алексей Волин.

— У нас есть закон, который запрещает клевету. Его вполне достаточно. Никакие новые идеи в отношении дополнительной ответственности за фейк-ньюс мы не считаем необходимыми. Потому что это все приводит к размыванию. Есть клевета — есть суд, — пояснил он «Известиям».

Алексей Волин отметил, что в России и сейчас пытаются привлекать к ответственности за ошибки, но ошибки бывают всегда.

— Наказывать можно только тогда, когда человек специально, со злым умыслом, распространил ложную информацию, и она имела последствия, — считает замминистра.

Сегодня, согласно закону «О СМИ» и Гражданскому кодексу, от редакции могут через суд потребовать опровержения не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство сведений.

Наказание за клевету есть и в Уголовном кодексе. Максимальное — штраф до 5 млн рублей или до 480 часов обязательных работ.

Еще одной темой форума стал полноценный переход на цифровое телевизионное вещание. Алексей Волин анонсировал, что уже в конце этого года всем россиянам будет доступен второй пакет цифровых телеканалов.

— Если сегодня только 65% жителей Российской Федерации принимают 20 телевизионных каналов, то есть и первый и второй мультиплекс, то в декабре мы планируем включение второго мультиплекса на всей территории страны, — сообщил замминистра.

Уже установлены и работают более 9,5 тыс. передатчиков из 10 тыс., а полностью сеть будет введена в эксплуатацию в конце 2018 года.

В планах Минкомсвязи значительно — на 30% — увеличить объемы доходов медиаиндустрии к 2024 году, рассказал Алексей Волин.

— Индустрия сможет нормально существовать только тогда, когда она сможет сама себя прокормить. Сейчас доход индустрии — 530 млрд рублей в год. Это включая рекламу, подписку и книги. Хотим, чтобы за шесть лет оборот средств достиг 700 млрд рублей в год, — сообщил он.

Таких результатов, по словам замминистра, можно достичь за счет борьбы с пиратством, расширения каналов потребления, а также если СМИ улучшат качество контента и будут учитывать индивидуальные потребности аудитории. Кроме того, необходимо увеличивать производительность труда сотрудников средств массовой информации. Минкомсвязи намерено повысить этот показатель на 25% в течение ближайших шести лет.

Нынешний Всероссийский форум региональных СМИ проходит уже в пятый раз. Он собрал в Челябинске сотни представителей медиа со всей страны. В программе — круглые столы, мастер-классы и открытые встречи с известными журналистами.