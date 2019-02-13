В Госдуме предложили повысить штрафы за фейковые новости

Депутаты Госдумы в среду, 13 февраля, внесли правки в законопроекты об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление государственных символов, согласно которым кратно повысится штраф за соответствующие действия.

Как сообщает ТАСС, в предыдущей версии редакции закона сумма штрафа для физических лиц составляла от 3 до 5 тыс. рублей, для юридических — от 400 тыс. до 1 млн рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.

В обновленной версии закона депутаты предложили изменить размер штрафа для физических лиц от 30 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 до 200 тыс. рублей и для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей.

По данным агентства, в новой версии законопроекта планируется установить наказание за распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации, которая может создать угрозу вреда жизни и здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности, создание помех функционированию или прекращение объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций.

12 декабря 2018 года сенаторы, в числе которых были Андрей Клишас и Людмила Бокова, внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об административной ответственности за распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации, а также за оскорбление конституции и символов государства в Сети. 24 января законопроекты прошли первое чтение.