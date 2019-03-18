Путин подписал закон об оскорблении госсимволов

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым в интернете будут блокироваться материалы, оскорбляющие общество, государственные символы и институты власти РФ. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 18 марта, на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, при обнаружении информации, оскорбляющей госсимволы или общество, генеральный прокурор или его подчиненные могут обратиться в Роскомнадзор и потребовать удалить данные материалы. Также могут заблокировать ресурсы, распространяющие подобную информацию и не удалившие ее.

Законопроект был принят Государственной думой в третьем чтении 7 марта. Их авторами выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. В качестве наказания за оскорбление органов власти в интернете предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. рублей, а за распространение недостоверных новостей — ​от 100 тыс. до 1,5 млн рублей.

Против этих инициатив выступил Совет по правам человека при президенте. Он попросил их отклонить и направить на доработку, поскольку в действующей редакции они противоречат Конституции, которая гарантирует каждому гражданину свободу мысли и слова.

Ранее в понедельник Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей.