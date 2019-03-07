Особый контроль: поправки кабмина в законопроекты рассмотрят дважды

Правительство изменило механизм рассмотрения поправок к законопроектам, подготовленным кабинетом министров и прошедшим первое чтение в Госдуме. С 7 марта документы подлежат рассмотрению на заседаниях правительства наряду с проектами федеральных законов, чего ранее не было. Это связано с тем, что были случаи, когда поправки практически меняли концепцию законопроекта. О таком решении премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на совещании с членами правительства.

— У нас есть случаи, когда проект поправок фактически предлагал новую редакцию законопроекта и фактически менял его концепцию: написали законопроект об одном, а потом новая редакция законопроекта полностью меняет содержание того, что было, — сказал Дмитрий Медведев. — Казалось бы, мы уже к этому не имеем отношения. Ведомство говорит, что оно это учтет при работе над первым чтением. В результате мы с вами как высший коллегиальный орган исполнительной власти даже не понимаем, что одобрили.

По мнению главы правительства, нередко в поправки включаются проектируемые положения, по которым в процессе первоначальной разработки законопроекта вообще не было достигнуто общего мнения между федеральными органами исполнительной власти. То есть спор остается, и потом приходится принимать дополнительные законодательные акты.

— Так нельзя делать. Это неправильно, — отметил премьер-министр.

Рассмотрение проектов поправок на заседаниях правительства повысит ответственность федеральных органов исполнительной власти при разработке законопроектов и улучшит качество проработки документов, а также обеспечит выработку консолидированной позиции. Но в то же время это усложнит некоторым образом работу кабинета министров.

Помимо этого на заседании рассмотрели поправки в федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств». Правительство предлагает ввести обязательную фиксацию на фото и видео процедуры техосмотра автомобилей, чтобы избежать выдачи «серых» диагностических карт. А техосмотр автобусов проводить в присутствии сотрудника ГИБДД. Речь идет о вопросах, касающихся техосмотра транспортных средств и ответственности за правонарушения при проведении этой процедуры.

— Мы предложили меры по борьбе с выдачей так называемых серых диагностических карт состояния автомобилей. Зачастую такие документы выдавались фактически без досмотра машины, в результате повышался риск для всех участников дорожного движения. Чтобы исключить подобные ситуации, законопроектом вводится перечень требований к месту, где проводятся техосмотры, а также обязательная фиксация процедуры на фото и видео, — сказал Дмитрий Медведев. — Что эти поправки изменят? Во-первых, выполнять функции технического эксперта теперь сможет индивидуальный предприниматель. Для этого он, конечно, должен быть аккредитован как оператор техосмотра. Во-вторых, будет усилен контроль за операторами техосмотра со стороны органов государственного контроля. Им будут даны полномочия проводить проверки в форме контрольной закупки.

При участии сотрудника ГИБДД будет проводиться техосмотр автобусов, «чтобы на рейсах не появлялись машины, использование которых несет угрозу жизни». Поправки также предполагают, что диагностическая карта будет оформляться исключительно в электронном виде. Также предлагается внести поправки, связанные с изменениями в КоАП — они уточнят ответственность при проведении техосмотра.

Помимо этого премьер-министр поручил Минфину, Минстрою, Центральному банку и Минэкономразвития совместно с «Дом.РФ» в срок до 15 декабря принять дополнительные меры по снижению ставки по ипотеке до 8% и менее. Соответствующее указание ранее было дано президентом Владимиром Путиным в рамках реализации послания Федеральному собранию от 20 февраля.

Также Роскосмосу, правительству Москвы и Минфину было поручено к 4 декабря 2019 года создать Национальный космический центр, о котором говорил глава государства во время своего выступления перед Федеральным собранием. Российская космическая госкорпорация построит в его составе новый головной офис, который предлагается выполнить в виде ракеты. Туда переведут более 15 предприятий ракетно-космической отрасли. Также будет построен ситуационный центр, в котором разместят Центр управления полетами — «зеркало» ЦУПа в Королеве.