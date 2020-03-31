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Госдума одобрила уголовное наказание за распространение фейков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Государственная дума во вторник, 31 марта, приняла поправки об уголовном наказании для граждан за публичное распространение фейков. Новыми мерами предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

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Распространение недостоверной информации о коронавирусе может обернуться как денежным, так и уголовным наказанием

За публичное распространение заведомо ложной информации о событиях, угрожающих жизни и безопасности граждан, или мерах по обеспечению безопасности населения, приемах и способах защиты от указанных событий, предлагается ввести штрафы на сумму от 300 до 700 тыс. рублей или ограничивать свободу на срок до трех лет.

Если фейковая новость причинила вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы — до трех лет, отмечается в сообщении на сайте Госдумы.

Если фейк, распространенный гражданином, повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

Ранее, во вторник, Роскомнадзор обратился к ряду интернет-ресурсов с требованием удалить фейковые новости о распространении коронавируса SARS-CoV-2 в России.

Генпрокуратура обнаружила дезинформационную публикацию в «ВКонтакте» и три видео с фейковой информацией о пандемии на видехостинге YouTube. Фейком признана статья сетевого издания «Говорит Магадан».

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 30 марта в мире достигло 787,4 тыс. человек, 37,6 тыс. скончались, 165,2 тыс. выписаны из больниц.

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