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Госдума приняла во втором чтении поправки о штрафах за фейки о коронавирусе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Госдума на заседании во вторник, 31 марта, поддержала поправку в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающую штраф до 10 млн рублей юридическим лицам за публикации фейков об эпидемиях.

Распространение посредством СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей недостоверной информации обернется для юрлиц штрафом от 1 млн 500 тыс. рублей до 3 млн рублей.

Чрезвычайное наказание: штрафы за фейки про пандемию внесут в КоАП
Распространение недостоверной информации о коронавирусе может обернуться как денежным, так и уголовным наказанием

Если же фейк привел к смерти человека, причинению вреда здоровью или имуществу, массовому нарушению общественного порядка или безопасности, а также навредил объектам жизнеобеспечения, инфраструктуре, объектам энергетики, промышленности или связи, размер штрафа будет увеличен до 5–10 млн рублей, передает ТАСС.

Предлагается дополнить ст.13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации») двумя частями — 10.1 и 10.2. В частности, ст. 10.1 регламентирует наказание за распространение в средствах массовой информации и телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо ложных сведений, которые могут нести угрозу для жизни граждан.

В России уже создали координационный центр для выявления фейков о коронавирусе. Данная структура будет выявлять и оперативно передавать такие сообщения в правоохранительные органы.

В Кремле уже положительно оценили кампанию по пресечению распространения ложных сведений о коронавирусной инфекции, а в середине марта президент России Владимир Путин призвал сограждан не верить фейкам о коронавирусе. Он отметил, что некоторые злоумышленники осознанно распространяют данную информацию, чтобы дискредитировать действия властей.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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