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Названы размеры штрафов для юрлиц за распространение фейков об эпидемиях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За распространение фейковой информации об эпидемиях и обстоятельствах, представляющих угрозы жизни и здоровью людей, юридическим лицам будет грозить штраф до 5 млн рублей. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий законопроект.

В соответствии с поправками, которые Госдума может принять уже 31 марта, предлагается дополнить статью КоАП двумя частями — 10.1 и 10.2.

Чрезвычайное наказание: штрафы за фейки про пандемию внесут в КоАП
Распространение недостоверной информации о коронавирусе может обернуться как денежным, так и уголовным наказанием

В частности, ст. 10.1 регламентирует наказание за распространение в средствах массовой информации и телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо ложных сведений, которые могут нести угрозу для жизни граждан.

В этом случае юридическим лицам может грозить штраф от 1,5 млн до 3 млн рублей.

В свою очередь, ст. 10.2 уже регулирует ответственность за фейковую информацию, которая повлекла гибель человека или причинила ущерб здоровью или имуществу гражданина. Вместе с тем это же касается и ложных сведений, которые привели к массовым нарушениям работы объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры. В таком аспекте санкции будут от 3 млн до 5 млн рублей для юридических лиц.

В России уже создали координационный центр для выявления фейков о коронавирусе. Данная структура будет выявлять и оперативно передавать такие сообщения в правоохранительные органы.

Инфографика

В Кремле уже положительно оценили кампанию по пресечению распространения ложных сведений о коронавирусной инфекции, а в середине марта президент России Владимир Путин призвал сограждан не верить фейкам о коронавирусе. Он отметил, что некоторые злоумышленники осознанно распространяют данную информацию, чтобы дискредитировать действия властей.

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