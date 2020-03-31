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В Кузбассе установлена распространительница фейка о смерти человека от COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Полицейские в Новокузнецке Кемеровской области установили распространительницу ложной информации о гибели пациента от коронавирусной инфекции в больнице города. Об этом во вторник, 31 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

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Информацию о распространении коронавируса полицейские выявили в ходе мониторинга СМИ и интернета. «На своей личной странице в соцсети женщина утверждала, будто в одной из городских больниц скончался пациент с данным диагнозом», — отметили правоохранители. Информация подтверждения не нашла, ее распространителем оказалась 33-летняя местная жительница.

Как она объяснила полицейским, она услышала о смерти пациента от работающей в больнице родственницы и не задумывалась о последствиях распространения фейковых данных. Сообщение женщина удалила, как только поняла, что оно недостоверное.

Она извинилась перед всеми, кого могло напугать ее сообщение, и призвала не повторять ее ошибки, отметили в полиции. Нарушительнице правопорядка грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей, подчеркнули в полиции.

В регионе, как уточняется, 14 марта выявили двух пациентов с коронавирусом, оба прилетели из Италии. В регионе ввели режим повышенной готовности. 26 марта в регионе установили третий случай заражения. К 28 марта первые два пациента были выписаны из больниц, а под наблюдением медиков остались 15 человек, контактировавших с зараженными.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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