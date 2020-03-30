Генпрокуратура потребовала заблокировать пять фейков о коронавирусе

Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора (РКН) удалить еще пять публикаций и видео в интернете с фейковой информацией о коронавирусе. Об этом говорится в сообщении ведомства в понедельник, 30 марта.

Речь идет о нескольких публикациях в социальной сети «ВКонтакте», в видеохостинге YouTube. В частности, в некоторых из них содержится недостоверная, по словам Генпрокуратуры, информация о числе заболевших коронавирусом в регионах России, а также, например, сообщения о вводе войск в Москву для силового подавления очагов распространения коронавируса.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», ― подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее 30 марта Роскомнадзор рассказал, что интернет-ресурсы удалили ряд материалов о якобы стягивании бойцов Росгвардии к Москве из-за коронавируса, поскольку они были признаны РКН фейковыми.

27 марта социальная сеть Тwitter удовлетворила требование Роскомнадзора и удалила фейки о введении в Москве комендантского часа из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

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