В РФ создали координационный центр для выявления фейков о коронавирусе

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о создании специального координационного органа, который будет выявлять и опровергать фейковую информацию о коронавирусе SARS-CoV-2. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 30 марта.

Координационный центр будет заниматься сбором, обработкой и анализом информации о коронавирусной инфекции, а также своевременным доведением до правоохранительных органов заведомо ложных сведений об эпидемиологической обстановке, которые могут дестабилизировать социальную обстановку и посеять панику среди населения страны.

Кроме этого, в его функции будет входить мониторинг доступности потребительских и медицинских товаров, информирование населения о текущей ситуации, популяризация рекомендаций по недопущению распространения инфекции.

Такое решение принято в связи с тем, что ранее уже были выявлены случаи распространения в интернете ложной информации о коронавирусе. В частности, 26 марта в интернете появилось видео, в котором говорилось, что в столичном регионе ввели ограничительные меры в связи с COVID-19. Также сообщалось, что на видео полицейские по громкоговорителю предупреждали граждан о введении комендантского часа в регионе. Следственный комитет России начал проверку по этому факту.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 12 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.