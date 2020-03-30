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Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью, к которой власти должны относиться соответствующим образом. Об этом он заявил в ходе совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах в понедельник, 30 марта.

Путин напомнил о мерах, которые были приняты в стране. В частности, о закрытии клубов, кинотеатров, торгово-развлекательных центров.

«Вместе с тем, к сожалению, далеко не везде такой режим соблюдается, а местные власти закрывают глаза на подобные случаи. Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла. Это преступная халатность. Так и вы должны к этому относиться», — сказал президент.

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Также он поручил наладить работу по выявлению россиян, которые вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в последние две недели, установить их контакты и родных.

Путин подчеркнул, что на данном этапе важнейшей задачей является локализация потенциальных источников распространения болезни.

«Для них должен быть обеспечен режим карантина или самоизоляции, налажен контроль за состоянием их здоровья, здоровья членов их семей, установлены их контакты, которые могли привести к передаче болезни другим людям», — сказал президент.

Российский лидер отметил, что данная работа должна быть реально проведена «на деле, а не по бумажкам и не по отчетам».

Также в ходе совещания Путин заявил, что России удалось предотвратить большой прирост числа россиян, которые могли бы заразиться коронавирусом.

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