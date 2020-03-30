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Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми. Об этом он заявил в понедельник, 30 марта, на совещании с полпредами.

«В магазинах, аптеках нужен особый порядок обслуживания, не допускающий плотных очередей, большого скопления граждан. Как говорят специалисты, рекомендуемая дистанция между людьми 1,5–2 м», — сказал Путин.

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Он отметил, что надеется на понимание всех предпринимателей в этом вопросе, и заявил, что не стоит игнорировать эти правила.

Вместе с тем в Ассоциации компаний розничной торговли уже заявили, что на период самоизоляции в Москве торговые сети будут работать в обычном режиме. Однако все требования, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, будут соблюдаться.

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.

26 марта московские власти расширили перечень ограничений в связи с распространением в стране коронавируса. В частности, все рестораны, кафе, бары, столовые и предприятия общественного питания были обязаны закончить обслуживание в залах и уйти на доставку еды или выдачу еды на вынос.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Всего в мире, по данным Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели свыше 151 тыс. В России число заразившихся коронавирусом на текущий момент достигло 1836, скончались 12 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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