Путин назвал оправданными введенные в Москве и Подмосковье меры

Президент России Владимир Путин назвал оправданными введенные в Москве и Подмосковье ограничительные меры. Об этом он сказал на совещании с полномочными представителями в федеральных округах в понедельник, 30 марта.

«В Москве и Московской области для жителей введен режим ограничения и самоизоляции. Эта мера оправданна и необходима для огромной многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса», — сказал глава государства.

29 марта власти Москвы обязали граждан столицы вне зависимости от возраста не покидать свои дома в связи с распространением коронавируса. Причиной этого стало то, что многие люди не стали следовать мерам по предотвращению распространения коронавируса, несмотря на ряд решений со стороны президента, правительства России и правительства Москвы.

Так, для москвичей ввели обязательный домашний режим самоизоляции вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за неотложной медицинской помощью, для поездок на работу в случае отсутствия возможности перейти на удаленный режим работы, для похода в ближайший магазин продуктов или в аптеку. Также выходить на улицу можно для выгула домашних животных при условии, что жители не будут отходить дальше 100 м от своего дома, или для выноса мусора.

Аналогичные меры ввели в Подмосковье.

25 марта во время обращения к нации Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома» и не «надеяться на авось».

В частности, все рестораны, кафе, бары, столовые и предприятия общественного питания были обязаны закончить обслуживание в залах и уйти на доставку еды или выдачу еды на вынос. Также были закрыты все магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости. Еще были закрыты торговые центры, кинотеатры, музеи, библиотеки, клубы, парки, музеи-заповедники. Помимо этого, для всех групп населения был отменен льготный проезд на общественном транспорте.

В понедельник, 30 марта, в России было выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых заражений 212 обнаружено в Москве. Общее количество инфицированных в стране составило 1836 человек.

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