В АКОРТ рассказали о режиме работы столичных торговых сетей

Торговые сети в период самоизоляции в Москве будут работать в обычном режиме. Об этом 30 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Магазины крупнейших федеральных сетей, входящих в АКОРТ и осуществляющих торговлю продуктами и товарами первой необходимости, работают в стандартном режиме и с учетом всех требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции», — рассказали агентству.

В свою очередь, в X5 Retail Group ТАСС рассказали, что уточняют все детали по правилам организации работы и логистики у правительства Москвы. Metro продолжит работу как оптовый поставщик продуктов питания и товаров первой необходимости. В кассовой зоне магазинов появится специальная разметка, для того чтобы покупатели держали дистанцию, а кассиры будут закрыты специальным экраном, отделяющим их от посетителей.

В сети магазинов «Магнит» появится перерыв в работе для проведения санитарной обработки торговых точек. Также там появится специальная разметка, чтобы посетители держали дистанцию.

В магазинах «Лента», «Пятерочка» и Billa будут выделены часы работы для обслуживания клиентов, находящихся в зоне риска, и специальные кассы для них. Кроме того, «Лента» и «Перекресток» запустили сервис для заказа и доставки продуктов пожилым людям. Магазины бытовой техники до 5 апреля будут работать как пункты выдачи интернет-заказов.

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены в Мурманской области. С 31 марта режим полной самоизоляции вводится в Калининградской области. Ввод аналогичных мер обсуждается в Башкирии.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

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По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражений коронавирусом. Из них 66 человек вылечились, девять скончались.