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Власти Башкирии намерены ввести режим самоизоляции и сухой закон

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Власти Башкирии проработают введение режима самоизоляции на фоне распространения коронавируса и рассматривают возможность введения сухого закона из-за выросшего спроса на алкоголь. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании.

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«Пришло поручение правительства РФ о введении режима самоизоляции в регионах. Сегодня днем соберемся в составе правительства и устроим мозговой штурм, а глав муниципалитетов собираю вечером для обсуждения вопроса. Начинайте готовить средства и ресурсы для перехода граждан на самоизоляцию. Прошу четко выполнять все решения, которые мы здесь принимаем», ― цитирует его «РИА Новости».

Также Хабиров выразил обеспокоенность выросшим спросом на алкогольную продукцию и подчеркнул, что если власти зафиксируют рост общественных правонарушений, домашнего насилия и увеличение числа пожаров, то в Башкирии будет введен сухой закон.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам российских регионов проработать возможность введения режима самоизоляции.

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены в Мурманской области. Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 человека вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

коронавирус

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