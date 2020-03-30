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Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Власти регионов РФ должны обратить внимание на введенный в Москве и Подмосковье режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса и проработать возможность введения аналогичных мер. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.

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«Режим самоизоляции вводится для всех возрастов, за исключением тех случаев, когда нужна экстренная медицинская помощь или необходимо выйти в магазин за продуктами или доехать до работы, если она не приостановлена этими указами и по другим, действительно веским причинам. В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких», ― цитирует его «РИА Новости».

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены в Мурманской области. Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира.11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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