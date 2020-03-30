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Замминистра здравоохранения посоветовал чаще двигаться в изоляции

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Фото: Depositphotos
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Во время режима самоизоляции следует делать перерывы на физическую активность в течение дня. Об этом в понедельник, 30 марта, написал замминистра здравоохранения России Олег Салагай в своем Telegram-канале.

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«Сейчас в связи с эпидемией коронавируса рекомендовано оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, что абсолютно правильно. Но в то же время важно постараться провести это время не просто лежа на диване, а по возможности с пользой <…> Делайте активные перерывы в течение дня. Во время таких перерывов можно сделать комплекс простых упражнений: растяжку, планку или что-то подобное. Подойдут также танцы, игры с детьми и активные домашние дела», ― говорится в сообщении.

Салагай отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала 150 минут физической нагрузки в неделю. Также он подчеркнул, что если вы ведете сидячий образ жизни, то каждые полчаса необходимо делать перерывы и «немного постоять». Кроме того, замглавы минздрава добавил, что нужно соблюдать режим здорового питания: есть больше фруктов и овощей, сократить потребление сахара, соли, жиров и воздерживаться от потребления сладких напитков.

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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