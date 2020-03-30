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Во Владивостоке супруги сбежали из-под карантина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Два жителя Приморского края, прибывшие из Израиля, сбежали из больницы из-под карантина. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает на своем сайте правительство региона.

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Как отметил глава региона Олег Кожемяко, как и в других регионах страны, в крае отмечены случаи безответственного отношения к предписаниям пройти 14-дневный карантин вернувшимся из-за рубежа.

«Они, правда, без подтвержденного диагноза «коронавирусная инфекция», просто с признаками заболевания. Но этого достаточно, чтобы люди находились на карантине, так как прибыли из-за рубежа, в данном случае из Израиля», — сказал губернатор.

Данные сбежавших переданы полиции, нарушителям грозит штраф до 100 тыс. рублей за создание угрозы общественной безопасности.

«И сейчас Госдума, правительство России принимают меры по ужесточению наказания тех лиц, которые нарушают карантин, — готовятся поправки об увеличении до 1 млн рублей штрафа за нарушение карантинных правил Однако здесь кроме юридической стороны встает и вопрос морали, совести — человек, не осознавая того, может подвергнуть опасности своих близких, знакомых», — добавил Кожемяко.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области, утром 30 марта скончался пациент с коронавирусом в Коммунарке.

Как сообщает статистический ресурс Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных в мире превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс.

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