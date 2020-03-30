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В Курганской области выздоровел единственный в регионе заразившийся коронавирусом

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Фото: ТАСС/Игорь Онучин
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В Курганской области выздоровела девочка, заразившаяся коронавирусом. Ребенок стал единственным инфицированным жителем региона. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает местный оперативный штаб.

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«В Курганской области выздоровел ребенок, у которого был диагностирован коронавирус. Напомним, это был единственный случай в регионе. По данным на 30 марта, заболевших нет», — говорится в сообщении оперштаба в официальной группе в «ВКонтакте».

Ранее в этот же день стало известно, что за минувшие сутки в московском медицинском центре в Коммунарке скончались два пациента, у одного из них был диагностирован коронавирус.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

коронавирус

Как сообщает статистический ресурс Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных в мире превысило 722 тыс. Жертвами заболевания стали более 33 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс.

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