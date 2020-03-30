Прямой эфир
Сюжет:

Toyota остановила сборку машин в Европе из-за коронавируса

0
Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda/AFLO
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японская компания Toyota Motor приостановила выпуск автомобилей на своих заводах в европейских странах как минимум до 19 апреля из-за распространения коронавируса. Об этом 30 марта сообщает Kyodonews.

Отмечается, что речь идет о предприятиях в Португалии, Великобритании, Польше, Чехии, Франции и России.

Кроме того, из-за коронавируса японский концерн ранее частично остановил производство на заводах в Северной Америке и Юго-Восточной Азии.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным статистического ресурса Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных коронавирусом в Германии достигло 62 435 человек, умер 541 человек, вылечились 9211. Всего в мире количество зараженных превысило 722 тыс. Жертвами заболевания стали более 33 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В PSA Group опровергли слухи об отмене объединения с Fiat Chrysler
«АвтоВАЗ» отзовет с российского рынка почти 400 автомобилей
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020