Toyota остановила сборку машин в Европе из-за коронавируса

Японская компания Toyota Motor приостановила выпуск автомобилей на своих заводах в европейских странах как минимум до 19 апреля из-за распространения коронавируса. Об этом 30 марта сообщает Kyodonews.

Отмечается, что речь идет о предприятиях в Португалии, Великобритании, Польше, Чехии, Франции и России.

Кроме того, из-за коронавируса японский концерн ранее частично остановил производство на заводах в Северной Америке и Юго-Восточной Азии.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным статистического ресурса Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных коронавирусом в Германии достигло 62 435 человек, умер 541 человек, вылечились 9211. Всего в мире количество зараженных превысило 722 тыс. Жертвами заболевания стали более 33 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс.