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В PSA Group опровергли слухи об отмене объединения с Fiat Chrysler

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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa
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Французский автомобильный концерн PSA Group опроверг информацию, появившеюся в западных СМИ об отмене сделки по слиянию с Fiat Chrysler. Об этом 27 марта сообщает «Автовзгляд».

В частности, представители PSA Group назвал сообщения «неуместной спекуляцией». Кроме того, в компании считают, что именно консолидация усилий позволит пережить кризис менее болезненно.

Соглашение о слиянии Fiat Chrysler и PSA Group было подписано в декабре 2019 года. Акционеры получат по 50% акций объединенной компании. Гендиректор PSA Карлос Таварес станет руководителем объединенной компании.

Ежегодный объем продаж объединенной компании составит 8,7 млн автомобилей, а выручка достигнет около €170 млрд.

13 января сообщалось, что в автомобильном концерне Nissan ускорили разработку плана по разрыву с французским автомобильным производителем Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлосом Гоном.

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