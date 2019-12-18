Fiat Chrysler и Groupe PSA договорились о слиянии

Итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская Groupe PSA подписали соглашение о слиянии. Об этом говорится на официальном сайте Fiat в среду, 18 декабря

Акционеры FCA и PSA получат по 50% акций объединенной компании. Гендиректор PSA Карлос Таварес станет руководителем объединенной компании. Его полномочия будут действовать пять лет. Председатель правления FCA Джон Элкан возглавит совет директоров, который будет состоять из 11 человек, — по пять директоров от FCA и PSA плюс Таварес.

«Наше слияние — это огромная возможность занять более сильные позиции в автомобильной промышленности, поскольку мы стремимся освоить переход к чистой, безопасной и устойчивой мобильности и обеспечить нашим клиентам продукты, технологии и услуги мирового класса», — заявил председатель правления Groupe PSA Карлос Таварес.

Генеральный директор FCA Майкл Мэнли отметил, что обе компании столкнулись с самыми трудными временами и стали гибкими, умными, грозными конкурентами.

Ежегодный объем продаж объединенной компании составит 8,7 млн автомобилей, а выручка достигнет около €170 млрд. Текущая операционная прибыль — более €11 млрд, а маржа операционной прибыли — 6,6%.

До завершения сделки FCA распределит по акционерам дивиденды в размере €5,5 млрд, а PSA распределит своим акционерам 46% акций производителя комплектующих Faurecia, стоимость которой оценивается в €3,2 млрд.

В соответствии с предлагаемым уставом объединенной компании ни один акционер не будет иметь права использовать более 30% голосов, поданных на собраниях акционеров. Предусматривается также, что не будет перенесено существующих прав двойного голосования.

Ожидается, что слияние завершится через 12–15 месяцев при условии соблюдения обычных условий закрытия, включая одобрение акционеров обеих компаний на их внеочередных общих собраниях и соблюдение антимонопольных и других нормативных требований.

31 октября Fiat договорился об условиях сделки по слиянию. Отмечается, что в результате такого объединения будет создан четвертый по величине автопроизводитель в мире по объему рынка с рыночной стоимостью более $48,4 млрд.

30 октября Fiat и Group PSA подтвердили переговоры о слиянии. 29 октября газета The Wall Street Journal сообщила о возможном объединении автогигантов. Источники издания рассказали, что обсуждается вариант полного слияния на равных.