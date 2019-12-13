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Минпромторг анонсировал начало серийного производства Aurus

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Серийное производство автомобилей Aurus начнется в первом квартале 2021 года — машины будет выпускать завод Ford Sollers в Елабуге. Об этом 13 декабря пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Минпромторга.

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«Для цеха сборки автомобилей Aurus предусмотрена концепция «завод — шоурум». Будут использованы технологии цифрового производства — цифровой двойник производства, промышленный интернет вещей, RFID-индентификация, а также беспилотные технологии, технологии дополненной реальности», — рассказали в пресс-службе.

Завод посетил глава министерства Денис Мантуров — ему представили план выхода на проектные производственные мощности до 24 года и провели презентацию завода. Отмечается, что производство полного цикла будет состоять из штамповочного производства, производства двигателей, цехов сборки, окраски и сварки, а роботизированный комплекс позволит выполнять технически сложные виды работ.

14 ноября стало известно, что внедорожник Aurus Komendant и минивэн Aurus могут пройти сертификацию уже в конце 2020 года.

В октябре Мантуров сообщил, что в 2021 года в России будет выпускаться более 500 люксовых автомобилей Aurus. Активные продажи автомобилей начнутся в 2021 году. По словам министра, на сегодняшний момент уже собрано более 600 предзаказов. При этом в 2020 году планируется продать порядка 50 машин бренда.

Первый автосалон Aurus открылся 23 августа в Москве. В шоуруме представлены седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine. Как заявили представители компании во время открытия шоурума, стоимость модели Aurus Senat S600 в базовой комплектации составит 18 млн рублей.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин — седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

Впервые лимузин Aurus был представлен и использован в день инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года — он доставил российского лидера к Большому Кремлевскому дворцу, где состоялось мероприятие.

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