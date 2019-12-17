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Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение немецкого производителя автомобилей Opel на российский рынок.

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«Рынок любой страны достаточно подвижен. Есть момент, когда спрос на автомобили падает, продажи падают. Есть года, когда это, наоборот, растет. В целом те компании, которые присутствуют здесь, они сохраняют достаточно высокий объем продаж», — рассказал он в ходе брифинга с журналистами во вторник, 17 декабря.

При этом он отметил, что у компаний, которые постоянно присутствуют на рынке России, есть определенные преимущества.

Opel покинул российский рынок в 2015 году. Владелец марки — американская компания General Motors — в качестве причины назвала сложную экономическую ситуацию в России и ослабление курса рубля. В 2017 году бренд Opel приобрела Groupe PSA.

В марте текущего года сообщалось, что продажи автомобилей Opel в России возобновят до конца 2019 года. Часть моделей Opel будет собираться на предприятии PSMA в Калуге, а остальные планируется поставлять из Европы. При этом фирма сосредоточится на продвижении в России кроссоверов и коммерческих моделей.

В компании отмечают, что основная задача заключается в воссоздании российской дилерской сети: дистрибьюторы должны сфокусироваться на продаже автомобилей и сделать марку прибыльной.

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