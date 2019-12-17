Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение немецкого производителя автомобилей Opel на российский рынок.

«Рынок любой страны достаточно подвижен. Есть момент, когда спрос на автомобили падает, продажи падают. Есть года, когда это, наоборот, растет. В целом те компании, которые присутствуют здесь, они сохраняют достаточно высокий объем продаж», — рассказал он в ходе брифинга с журналистами во вторник, 17 декабря.

При этом он отметил, что у компаний, которые постоянно присутствуют на рынке России, есть определенные преимущества.

Opel покинул российский рынок в 2015 году. Владелец марки — американская компания General Motors — в качестве причины назвала сложную экономическую ситуацию в России и ослабление курса рубля. В 2017 году бренд Opel приобрела Groupe PSA.

В марте текущего года сообщалось, что продажи автомобилей Opel в России возобновят до конца 2019 года. Часть моделей Opel будет собираться на предприятии PSMA в Калуге, а остальные планируется поставлять из Европы. При этом фирма сосредоточится на продвижении в России кроссоверов и коммерческих моделей.

В компании отмечают, что основная задача заключается в воссоздании российской дилерской сети: дистрибьюторы должны сфокусироваться на продаже автомобилей и сделать марку прибыльной.