Пан или продал: названы самые популярные подержанные автомобили

Audi, BMW и Honda –– самые перепродаваемые авто на российском рынке. Именно они в процессе своей «жизни» меняют наибольшее число владельцев, подсчитали аналитики «Авито». Отечественная Lada оказалась на 10-й позиции рейтинга, но опережает всех по общей доле на вторичном рынке. При этом средний срок владения новым автомобилем растет –– в нынешнем году он увеличился с 73 до 75 месяцев. Эта тенденция в дальнейшем усилится на фоне медленного восстановления доходов населения и существенного роста цен на новые автомобили, считают эксперты.

Живучие «старушки»

В стране чаще всего меняют владельцев автомобили марок Audi, BMW и Honda, следует из обзора «Авито Авто», с которым ознакомились «Известия». 39% автомобилей Audi, проданных с начала года на вторичном рынке, судя по записям в ПТС, сменили как минимум четвертого хозяина. У BMW четыре и более владельцев при продаже машины было указано в 38% случаев, у Honda –– в 33%.

За ними следуют Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mazda, Opel, Peugeot и Volkswagen. Отечественная Lada оказалась на 10-й позиции рейтинга наиболее часто перепродаваемых подержанных машин. У 24% проданных с начала года на вторичном рынке машин «АвтоВАЗа» в паспорте технического средства (ПТС) было указано более трех владельцев и лишь в 19% случаев –– один.

Реже в процессе эксплуатации расстаются с марками Skoda, Renault и Kia. У этих производителей в 2019 году аналитики «Авито» зафиксировали меньше всего продаж, где в ПТС было свыше трех владельцев.

лада Фото: Depositphotos

В данном случае нужно принимать во внимание возраст автомобиля –– машины, сменившие четырех и более хозяев, вероятнее всего, уже достаточно старые, сказал «Известиям» аналитик «Финама» Алексей Калачев. «Живучесть» на вторичном рынке немецких марок эксперт объясняет их надежностью и высокой остаточной стоимостью в сравнении с моделями массового сегмента. Это позволяет просить хорошую цену даже за машину с приличным пробегом, возраст которой превышает 5–7 лет.

–– Что касается авто Волжского автозавода, то они, возможно, менее надежны, чем «немцы». Но зато просты в эксплуатации и ремонте, а запчасти стоят копейки, –– добавил эксперт.

Он также обратил внимание, что именно отечественные автомобили доминируют на российском рынке в целом –– по количеству как новых машин, так и подержанных.

авто Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Отечественная Lada –– самая массовая марка среди «бэушных» машин, подтверждают данные аналитического агентства «Автостат». На ее долю в октябре пришлась примерно четверть от общего числа сделок купли-продажи ––131,5 тыс. из 527 тыс.

Чаще всего машины меняют владельцев в Омске и Новосибирске, говорится в обзоре «Авито». В этих городах у 32 и 31% машин соответственно при продаже указано четыре владельца и более. За ними следуют Красноярск и Челябинск (по 25% рынка вторичных легковушек), Екатеринбург, Ульяновск, Тюмень и Краснодар (по 23%). При этом «свежие» машины с одним владельцем в ПТС чаще всего в этом году продавали в Тольятти –– 38% от общего количества сделок.

В целом по России у каждой пятой проданной с начала года подержанной машины в паспорте ТС был указан всего один владелец, в основном это Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio. У 27% легковых автомобилей с пробегом –– два владельца в ПТС, у 30% –– три, у 22% –– четыре и более.

Долгий путь

В октябре продажи легковых автомобилей с пробегом выросли на 2% к аналогичному месяцу прошлого года –– до 526,7 тыс. штук. За 10 месяцев этого года они почти не изменились –– 4,48 млн единиц, свидетельствуют данные «Автостата». При этом средний срок владения автомобилем в стране растет: по состоянию на лето нынешнего года он равнялся 75 месяцам против 73 на конец 2018-го. То есть автовладельцы неохотно расстаются с новым авто возрастом до шести лет.

–– Тенденция по увеличению срока владения автомобилем в 2020–2021 годах продолжится, прежде всего потому, что доходы населения не поспевают за ростом цен на автомобили , –– сказал «Известиям» гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. По его словам, с 2014-го средняя цена новой легковушки в России выросла на 75%.

Люди реже используют автомобили в мегаполисах на фоне развития общественного транспорта, услуг такси, каршеринга, сказал «Известиям» автоэксперт, партнер E&Y Андрей Томышев. Такая тенденция и связана с тем, что доходы населения растут очень медленно, а стоимость владения машиной продолжает расти, добавил он.

авто Продажа автомобилей с пробегом Фото: ТАСС/Максим Стулов

В России на ноябрь 2019 года средняя цена подержанного автомобиля, у которого был один владелец, составляет около 575 тыс. рублей. А машина, сменившая более трех владельцев, на 62% дешевле –– 216 тыс. рублей, следует из данных «Авито».

Сегодня в стране большая часть сделок по продаже автомобилей с пробегом происходит между физлицами, через официальных дилеров продается всего около 15%, говорил ранее «Известиям» глава Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Олег Мосеев. Но эта доля, по его словам, с каждым годом растет. Перепродавать авто с пробегом выгодно, поскольку «маржа» на них выше, а спрос — более стабильный, чем на новые.

В следующем году стоит ожидать падения продаж новых легковых автомобилей еще на 5–10%, полагает Сергей Целиков. Рынок б/у автомобилей, по его прогнозам, будет выглядеть чуть лучше –– продажи сохранятся примерно на уровне 2019-го.