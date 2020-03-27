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УАЗ выпустил компактный самосвал

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Фото: УАЗ
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Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) совместно с нижегородской компанией ЗАФ («Завод автофургонов») разработали новый компактный самосвал на базе модели УАЗ-330365. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Известия» 27 марта.

Отмечается, что автомобиль оборудован бортовой платформой, длина которой составляет 2680 мм, ширина — 1870 мм, а высота — 400 мм. Угол наклона кузова регулируется с помощью четырехсекционного гидроцилиндра. Машина может перевозить до 1 т различного груза.

Самосвал получил 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 112 л.с. и пятиступенчатую механическую коробку передач.

26 марта сообщалось, что в России сертифицирован автомобиль «УАЗ Пикап» с автоматической коробкой передач.

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