В России появится бренд мотоциклов Curtiss Motorcycles

Осенью 2020 года на российском рынке начнутся продажи новых американских мотоциклов Curtiss Motorcycles. Об этом в пятницу, 27 марта, пишет Car.

Бренд будет представлен в России двумя моделями: электрическим мотоциклом Curtiss Hades 1, а также бензиновой моделью Warhawk, которая получила название в честь истребителя Curtiss P-40 Warhawk времен Второй мировой войны.

Самая интересная особенность мотоциклов фирмы — вилка, которая представляет из себя параллелограмм и может менять угол наклона. Благодаря этому новшеству городской родстер можно превратить в полноценный чоппер, изменив его габариты и колесную базу.

21 октября сообщалось, что дистрибутор российских мотоциклов Ural в США представил «приключенческую» спецсерию мотоциклов Adventure.