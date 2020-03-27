Changan выпустил кроссовер с системой автономного вождения

Китайский автопроизводитель Changan представил новый кроссовер Uni-T. Об этом говорится в сообщении, поступившем в пятницу, 27 марта, в редакцию «Известий».

Длина автомобиля составляет 4515 мм, а колесной базы — 2710 мм. Из особенностей — полностью светодиодная оптика, выдвижные ручки передних дверей, раздвоенный спойлер на двери багажника. Машину можно будет заказать с колесами диаметром от 17 до 19 дюймов.

Автомобиль получил бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л и 2,0 л и передний привод.

Новый кроссовер Changan Uni-T оснащен системой автономного вождения третьего уровня, которая способна идентифицировать транспортные средства и вести автомобиль в дорожном потоке, определять разметку и менять полосы движения. Также интеллектуальная система автомобиля может предлагать рекомендации по смене полос движения.

Продажи кроссовера Changan Uni-T в Китае начнутся в конце 2020 года. О выходе модели на другие рынки не сообщается.

13 августа сообщалось, что Changan выпустил модернизированную версию кроссовера CS55.