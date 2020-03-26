«УАЗ Пикап» получил автоматическую коробку передач

В России сертифицирован автомобиль «УАЗ Пикап» с автоматической коробкой передач. Соответствующее одобрение типа транспортного средства опубликовано в базе Росстандарта.

Судя по документу, «УАЗ Пикап» будет комплектоваться автоматической шестиступенчатой трансмиссие 6L50 Punch Powerglide французского производства, которая была разработана совместно с концерном General Motors.

Пикап также оснастят 2,7-литровым бензиновым мотором. Мощность агрегата составляет 150 л.с.

24 марта сообщалось, что на российском рынке начались продажи внедорожника «УАЗ Патриот» в специальной версии Antarctic Edition.

Новая модификация выпущена в честь 200-летия открытия российскими мореплавателями Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном Антарктики.