Lamborghini выпустит мощный трековый спорткар

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini опубликовал на своем официальном YouТube-канале видео, в котором показаны испытания нового трекового спортивного автомобиля V12.

Подробной информации о технических характеристиках пока нет, но известно, что в основе конструкции автомобиля лежит монокок из легкого углепластика.

Трековый спорткар Lamborghini V12 получит 6,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 830 л.с. Кроме того, серийную машину оснастят системой полного привода, а также спортивной подвеской.

Ожидается, что мировая премьера автомобиля состоится летом 2020 года.

27 января сообщалось, что в России запатентовали гибридный суперкар Lamborghini Sian FKP 37.