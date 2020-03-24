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УАЗ начал продажи спецверсии внедорожника «Патриот»

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Фото: УАЗ
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В России начались продажи внедорожника «УАЗ Патриот» в специальной версии Antarctic Edition. Об этом говорится в сообщении, поступившем «Известиям» 24 марта.

Новая модификация выпущена в честь 200-летия открытия российскими мореплавателями Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном Антарктики.

Автомобиль окрашен в перламутровый цвет «белый металлик». Кроме того, модель получила черные колесные диски и экспедиционный багажник с лестницей на задней двери.

В оснащение версии Antarctic Edition входит кондиционер, круиз-контроль, дополнительный отопитель салона, обогрев сидений и лобового стекла. Также автомобиль можно оборудовать климат-контролем, мультимедийной системой с навигацией, блокировкой дифференциала заднего моста, системой безопасной парковки и «пакетом оффроуд».

Новая версия оснащается 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Стоимость автомобиля составляет 1 млн 062 тыс. рублей. Тираж спецсерии не превысит 200 автомобилей.

28 февраля сообщалось, что чешский производитель электромобилей MW Motors анонсировал выпуск сразу двух инновационных модификаций на базе ульяновского внедорожника «УАЗ Хантер».

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