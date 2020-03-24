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Полис ОСАГО в январе–феврале 2020 года подешевел на 1,6%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Средняя цена полиса ОСАГО в январе–феврале 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6% — с 5628 до 5539 рублей. Об этом 24 марта сообщает Autonews со ссылкой на «Российский союз автостраховщиков» (РСА).

Отмечается, что средняя выплата увеличилась на 5,4% — с 66 198 до 69 743 рублей. Число реализованных полисов в январе выросло на 4,3% и составило 5,17 млн штук.

Сумма начисленных премий за этот же период выросла на 2,7%, до 28,66 млрд рублей. Количество заявленных убытков снизилось на 12,7% и составило 376,4 тыс. штук.

15 января стало известно, что в 2019 году средняя стоимость полиса ОСАГО в России снизилась на 5% по сравнению с 2018 годом.

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