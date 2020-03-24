Компания Hyundai приступила к тестам нового кроссовера Tucson

Корейская компания Hyundai вывела на тесты кроссовер Tucson нового поколения. Об этом 24 марта пишет «Российская газета».

Из-за покатой крыши модель будет напоминать купе. Отличительными особенностями машины станут колесные арки квадратной формы, отсутствие дверных ручек, а также аэродинамический обвес.

Кроссовер получит такое же рулевое колесо, как последние модели Elantra и Sonata. Также новый Tucson лишится селектора трансмиссии в виде рычага: выбор режима движения будет осуществляться при помощи клавиш.

Отмечается, что мировая премьера автомобиля состоится в апреле 2020 года.

18 марта сообщалось, что Hyundai представила в США новое поколение седана Elantra.