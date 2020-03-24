Прямой эфир

Компания Hyundai приступила к тестам нового кроссовера Tucson

0
Фото: Motor1/motor1.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корейская компания Hyundai вывела на тесты кроссовер Tucson нового поколения. Об этом 24 марта пишет «Российская газета».

Из-за покатой крыши модель будет напоминать купе. Отличительными особенностями машины станут колесные арки квадратной формы, отсутствие дверных ручек, а также аэродинамический обвес.

Кроссовер получит такое же рулевое колесо, как последние модели Elantra и Sonata. Также новый Tucson лишится селектора трансмиссии в виде рычага: выбор режима движения будет осуществляться при помощи клавиш.

Отмечается, что мировая премьера автомобиля состоится в апреле 2020 года.

18 марта сообщалось, что Hyundai представила в США новое поколение седана Elantra.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Volkswagen к 2050 году перейдет на массовый выпуск электромобилей
Genesis представил в России обновленный седан G90

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020