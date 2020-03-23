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Volkswagen к 2050 году перейдет на массовый выпуск электромобилей

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Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB
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Немецкий автоконцерн Volkswagen к 2025 году планирует ежегодно продавать в мире не менее 1,5 млн машин с электрическими силовыми установками. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что до конца 2020 года марка будет предлагать электромобили, созданные на новой модульной платформе MEB (Modulare E-Antriebs-Baukasten), во всех основных сегментах.

Ожидается, что отказ концерна Volkswagen от производства машин с двигателями внутреннего сгорания и переход на массовый выпуск электромобилей состоятся в 2050 году.

17 марта сообщалось, что продажи нового компактного кроссовера Volkswagen Nivus на европейском рынке начнутся в 2021 году.

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