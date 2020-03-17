Новый кроссовер Volkswagen Nivus появится в Европе в 2021 году

Продажи нового компактного кроссовера Volkswagen Nivus на европейском рынке начнутся в 2021 году. Об этом 17 марта пишет Motor1.

Автомобиль разрабатывается бразильским подразделением компании. В основу кроссовера ляжет модульная платформа MQB-А0, на которой базируется хетчбэк Polo нового поколения. Длина машины составит 3999 мм, а колесная база — 2560 мм.

В салоне Volkswagen Nivus появится цифровая приборная панель, а также большой сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.

На бразильском рынке модель предложат с литровым бензиновым турбомотором мощностью 114 л.с., а также 126-сильным двигателем объемом 1,6 л. Силовые агрегаты будут работать в паре с механической коробкой передач или с шестиступенчатым «автоматом».

11 февраля сообщалось, что Volkswagen тестирует на европейских дорогах общего пользования обновленный кроссовер Tiguan.