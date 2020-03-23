Genesis представил в России обновленный седан G90

Люксовый корейский автопроизводитель Genesis представил в России седан G90 2021 модельного года.

Как говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем «Известиям» в понедельник, 23 марта, обновленная модель доступна на российском рынке в пяти комплектациях — Prestige, Premier, Elite, Royal и Royal Long.

Отмечается, что комплектации Royal, Royal Long, Premier и Elite с пакетом Smart Sense теперь дополнены интеллектуальной системой адаптивного света фар. Эта опция позволяет передвигаться с постоянно включенным дальним светом без риска ослепить встречные или попутные автомобили.

Кроме того, все версии оснащаются системой автоматического торможения при движении задним ходом. Эта система позволяет предотвратить столкновение с препятствиями или наезд на пешехода.

Стоимость седана Genesis G90 2021 модельного года у российских дилеров составляет от 4 млн 690 тыс. рублей до 7 млн 060 тыс. рублей.

29 января сообщалось, что в Южной Корее дебютировал премиальный кроссовер Genesis GV80.