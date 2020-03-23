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Страховщики попросили Центробанк расширить тарифный коридор ОСАГО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский союз страховщиков направил письмо в Центробанк РФ с просьбой временно расширить тарифный коридор ОСАГО на 10% вверх и вниз, чтобы компенсировать рост цен на восстановительный ремонт автомобилей на фоне изменения курса валют. Об этом 23 марта сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что если предложение будет принято, стоимость страхового полиса ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц снизится до 2471 рубля (сейчас 2746 рублей), а максимальная составит 5436 рублей (сейчас 4942 рубля).

Нынешний тарифный коридор был установлен в России 9 января 2019 года в результате реформы ОСАГО. Страховые компании имеют право внутри этого коридора выбрать базовую ставку, к которой потом применяются повышающие или понижающие коэффициенты и получается итоговая стоимость полиса.

15 января сообщалось, что в 2019 году в России средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 5% по сравнению с 2018 годом.

В частности, более чем на 10% снизилась стоимость полиса «автогражданки» в Магаданской области, Еврейской автономной области, Республике Коми, Пермском крае и Белгородской области. Кроме того, более чем на 5% снизилась стоимость полиса ОСАГО в 30 регионах России. Самые крупные из них — Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

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