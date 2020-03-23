Названа стоимость нового лифтбека Skoda Rapid

Чешская компания Skoda начинает продажи в России нового лифтбека Rapid. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем «Известиям» 23 марта.

Отмечается, что на выбор покупателю предложат модель в четырех вариантах комплектаций — Entry, Active, Ambition и Style.

В базовую версию Entry входят светодиодные фары и фонари двухспицевое рулевое колесо, электронная система курсовой устойчивости, датчик давления воздуха в шинах, передние подушки безопасности, аудиосистема. Стоимость модели в этой комплектации составляет 792 тыс. рублей.

Список стандартного оснащения версии Active включает, помимо оборудования, доступного в Entry, кондиционер. Цена автомобиля в такой комплектации начинается от 829 тыс. рублей.

В комплектацию Ambition включены боковые подушки безопасности, функция подогрева передних сидений, круиз-контроль, ассистент подъема в гору. Стоимость такого автомобиля начинается от 899 тыс. рублей.

В максимальной комплектации Style уже установлены полностью светодиодные фары с возможностью освещения поворотов, многофункциональное двухспицевое кожаное рулевое колесо с подогревом, система контроля дистанции, датчики парковки сзади, датчики дождя и света. Стоимость автомобиля в комплектации Style составит от 1,021 млн рублей.

20 марта сообщалось, что компания Skoda запустила проект, в рамках которого студенты дизайн-школы чешской марки разработают новый родстер на базе модели Scala.