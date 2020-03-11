Спустить Карок: чешский кроссовер прописался в России

Электронные ассистенты — вот что оцениваешь первым делом, садясь за руль Skoda Karoq в Амстердаме. Местные велосипедисты постоянно проверяют их на эффективность, а нервы — на прочность. Тяжелый старомодный велосипед может приехать в вас с любой стороны — даже со встречки. С сумками, детьми, собаками. Голландские велосипедисты — главные участники движения на этих узких улицах. Как едет Skoda Karoq нижегородской сборки по дорогам Нидерландов, рассказывают «Известия».

Занимательное цветоводство

Зданию цветочного аукциона в Алсмере позавидует международный аэропорт. Здесь каждый день продают 20 млн цветов. По широким асфальтированным дорогам носятся разноцветные погрузчики с охапками цветов. Всё это кажется пестрым хаосом, но работает как отлаженный механизм — ни одной аварии. Сразу видно — голландцы занимаются любимым делом. Еще бы они так на велосипедах ездили.

Одни цветы ждет путешествие во все уголки мира, другие, которые никто не купил, — утилизация. Цветы недолговечны, как вкусы автолюбителей. Еще вчера они любили седаны, теперь поголовно пересаживаются на кроссоверы — не иначе собрались ездить по полям. На этой грядке теперь стало тесно — одни яростно рвутся к солнцу, другие вянут. Skoda три года готовила Karoq к запуску в России, организовывала сборку на ГАЗе, и в последний момент ее опередила Kia с новым Seltos. Пришлось чехам в срочном порядке корректировать ценники.

Родственник-эскимос

Karoq — младший брат Kodiaq, на что указывает имя, позаимствованное из языка эскимосов, и схожие черты во внешности. Спереди машины легко спутать, сзади Karoq выделяет причудливая форма фонарей.

Karoq Пока Karoq продается в России в двух комплектациях — за 1,499 млн и Style за 1,673 млн Фото: Skoda

В то же время дизайн новинки не вызывает вау-эффекта. Возможно, потому что шкодовская стилистика примелькалась, возможно, потому что дизайн Skoda прошел значительный путь — взгляните на новое поколение Octavia. Отчасти виноват серебристый металлик — в зеленом окрасе Karoq смотрится интереснее.

Скромно представился

Интерьер Karoq — скромный, строгий, без излишеств. Украшательств немного — чуть серебра и хрома, чуть рояльного лака, что даже хорошо — на бюджетных машинах подобные вставки не всегда требуемого качества. Передняя панель мягкая, но на подоконниках сэкономили — они у кроссовера из жесткого пластика, как на Rapid.

Karoq Обогрев руля включается через дисплей мультимедийной системы Фото: Skoda Karoq Климат контроль — двухзонный Фото: Skoda Karoq Под сдвижным подлокотником — съемная секция с подстаканниками Фото: Skoda Karoq В будущем появится цифровая приборная панель... Фото: Skoda Karoq ... и более продвинутая мультимедийная система с большим экраном Фото: Skoda Karoq Задний ряд довольно просторный Фото: Skoda

Оснащение машины тоже скромное — камера заднего вида, мультимедийная система с более крупным экраном и цифровая приборка будут доступны для российских машин позже. Об отсутствии камеры пришлось пожалеть несколько раз — если грузовик в Амстердаме встает на разгрузку, его никак не объедешь, нужно сдавать назад. Зеркала у машины неплохие, парковочные датчики вовремя отслеживают пассажиров, норовящих броситься под колеса, но с камерой всё же чувствуешь себя уверенней.

С дисками 18 дюймов все наоборот: на тестовых машинах они есть, а на товарных максимальный размер колес — 17 дюймов.

С практической стороны

Karoq построен одной платформе с VW Tiguan и близок к нему габаритами. Он уступает Kodiaq в длине 30 с небольшим сантиметров, 15 c небольшим — в колесной базе. Для Нидерландов размеры Karoq как раз благо — легче маневрировать — и для автоматического парковщика — он теперь умеет заезжать носом вперед — меньше хлопот.

У нового кроссовера задний свес короче в сравнении с Kodiaq, а значит, меньше багажник — 500 л против 635. Кузов более узкий, и оттого Karoq теснее в плечах. При этом высота потолка у младшего брата даже чуть больше, чем у старшего.

На втором ряду достаточно места, разве что очень высокие люди пожалуются на скромный запас перед коленями. В то же время диван российского Karoq не двигается в продольном направлении, нельзя изменить и наклон спинок. Сиденья VarioFlex, которые можно не только двигать во всех направлениях, но и вообще снять, для российских машин недоступны даже в качестве опции.

Нет и хитроумной полочки, сворачивающейся с подъемом багажной двери. Зато в багажнике достаточно практичных мелочей — крючочки, полочки, отсеки. Шкодовская философия практичных мелочей не всегда работает идеально. С одной стороны, мне понравился центральный подлокотник между передними сиденьями — его не только можно двигать взад-вперед, но и регулировать по высоте. С другой, мне кажется, что идея совместить его с подстаканниками была не самой лучшей. Либо пользуешься одним, либо другим. Хорошо, что в дверях есть дополнительные отсеки под бутылки с водой.

Karoq Габариты Skoda Karoq: 4382×1841×1603 мм. Колесная база — 2638 мм Фото: Skoda

Бытовая розетка на заднем ряду, наоборот, полезнейшая вещь — USB-разъемы у Karoq новомодные, Type-С. Так что обычному кабелю необходим переходник. Экономить на этой опции не стоит.

Результат селекции

Обычно для России выводят специальный морозо- и грязеустойчивый сорт кроссовера. Таков и Karoq — подогревы всех сидений, лобового стекла, руля, множество уплотнителей, не дающих порогам пачкаться. Skoda пошла в селекции дальше и оснастила Karoq 8-ступенчатым «автоматом». Да, да, классической гидромеханической трансмиссией, а не «роботом». «Автомат» предлагают с хорошо знакомым турбомотором 1,4 (150 л.с.) и только для машин с передним приводом. Полноприводные кроссоверы — они появятся к лету — по-прежнему будут оснащаться «роботом» DSG.

Karoq Интерьер выглядит скромно. Верх передней панели — мягкий Фото: Skoda

Более того, на Karoq с атмосферным мотором 1,6 (110 л.с.) — такие версии приедут в Россию в конце года — тоже будет «автомат», но 6-ступенчатый. Это совсем не означает, что концерн VW признал поражение и отказывается от «роботов». Тем более что сил на то, чтобы довести DSG до ума, потрачено немерено. В любом случае Россия — страна классических «автоматов», и решение Skoda перейти на такую трансмиссию, думаю, встретят положительно. К тому же полный привод для кроссовера с дорожным просветом 160 мм — опция не самая обязательная.

Новый «автомат» работает излишне плавно и по ощущениям скорее напоминает вариатор. Субъективно разгон медленнее заявленных 8,8 с до сотни. Тормоза на контрасте срабатывают неожиданно резко. Спортрежим не нарушает плавности переключений, зато лечит дерготню «автомата» на высших передачах — на трассе, в рваном режиме движения он постоянно скачет с экономичной восьмой передачи на седьмую и шестую. Экономит при этом «автомат» заметно — борткомпьютер показал средний расход в районе 8 л.

В тепличных условиях

Управляется Karoq точно, но повороты проходит без азарта. Возможно, потому что сзади у моноприводных машин не многорычажка, а простая балка. Мягкие зимние шины не позволяют понять все нюансы управляемости, но в целом кроссовер едет понятно и безопасно.

Karoq Максимальная скорость Karoq с мотором 1,4 и «автоматом» — 199 км/ч Фото: Skoda

И комфортно — шумоизоляция в кабине хорошая, задние арки закрыты ворсовыми подкрылками, а чуть хриплый голос мотора не раздражает. Подвеска настроена плотно, понять ее готовность к российскому бездорожью здесь, в Нидерландах, сложно — слишком хороший асфальт.

С появлением Karoq владельцам Rapid и Octavia станет проще пересесть на более статусный кроссовер. Понравится новинка и тем, для кого Kodiaq слишком большой, а родственный VW Tiguan — дорогой. Те, кто раньше не задумывался о покупке Skoda, возможно, придут в дилерские салоны чешской марки, узнав про «автомат».