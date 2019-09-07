Шкодливый характер: по чешским дорогам за рулем олдтаймера

Дрожащая стрелка спидометра редко пересекает отметку 80, но исторические ралли — не про скорости, а про точность. Да и со Skoda 1100 MBX нужно обращаться аккуратно, характер у этого музейного экспоната с норовом. Сложно ли соревноваться на автомобилях, выпущенных 50 и более лет назад, разбирались «Известия» .

К покатушкам на ретроавтомобилях Skoda относится серьезно — в этот раз чехи решили пожертвовать для ралли несколькими экспонатами из музея в Млада-Болеславе. Подобные мероприятия позволяют напомнить, что чешская марка — одна из старейших в мире, в этом году ей стукнуло 124. Очень немногие автопроизводители могут похвастаться такой долгой историей.

Знакомые имена на старый лад

Автомобили для ралли распределяют между экипажами по жребию, но за день до старта разрешают поездить на всех «Шкодах» и привыкнуть к странностям. А странностей достаточно, учитывая возраст автомобилей и самобытную чешскую инженерию.

Задние колеса «косолапят», а передние арки странно топорщатся, как будто машина попала в аварию. Тем не менее, крохотная, с двигателем объемом чуть больше литра Octavia выполняла серьезную миссию. Для Чехословакии она была источником валюты и поставлялась в десятки стран.

шкода Skoda Spartak — самый старый автомобиль на ралли, производство этой модели стартовало в 1955 году. Кузов стоял на хребтовой раме — особенность многих чешских автомобилей, как и задние качающиеся полуоси Фото: Skoda

«Октавию», едущую по нью-йоркской улице, можно увидеть в шпионском триллере Хичкока «К северу через северо-запад». На ее базе выпускали единственный социалистический кабриолет с собственным именем Felicia.

шкода1 Тахометра у модели Spartak изначально не было. Двигатель мощностью всего 40 л.с. высоких оборотов не любит Фото: Skoda шкода1 Представленнаяв 1959 году Octavia похожа на Spartak, но передняя подвеска у нее уже пружинная, а не рессорная Фото: Skoda шкода1 К рычагу переключения передач за рулем нужно привыкнуть Фото: Skoda шкода1 Красивые приборы бликуют Фото: Skoda шкода1 Помимо седана, Octavia предлагали в кузове универсал, но с двумя пассажирскими дверями Фото: Skoda шкода1 Octavia сопутствовал успех в гонках, пилотам нравилась загрузка задних ведущих колес Фото: Skoda

Как раз за рулем такого кабриолета я сижу и пытаюсь запомнить перевернутую схему переключения передач: третья и четвертая — рычаг к себе, первая и вторая — от себя. Можно подумать, что эта странность — наследие тридцатых; до оккупации немцами Чехословакии Skoda производила праворульные машины. Однако рядом стоит Spartak, который появился раньше, чем Felicia, и у него передачи расположены привычно.

шкода Felicia — самое лучшее, что предлагала Skoda к началу 1950-х. Всего до 1964 года выпустили около 15 тысяч кабриолетов, большинство ушло на экспорт

Фото: Skoda

Желтый кабриолет Felicia — это тот автомобиль, которым лучше любоваться со стороны, чем ездить. Ногам водителя тесно и в обычной «Октавии», а здесь еще и торчит массивный треугольник-усилитель открытого кузова.

Felicia шикарно отреставрирована, она как будто только сошла с конвейера, но на ходу она мечется из стороны в сторону — огромный руль люфтит, задние колеса на качающихся полуосях подруливают, тормоза схватывают условно. Даже на таком узком автомобиле, я замедляюсь и невольно прижимаюсь к обочине, чтобы разъехаться со встречкой. И еще эти перевернутые передачи, будь они неладны.

Привидение с моторчиком

Двухдверка Skoda 1100 MBX выглядит едва ли не эффектнее «Фелиции» и совершенно точно необычнее. Для Skoda это был революционный автомобиль — несущий кузов, заднемоторная компоновка, новый силовой агрегат с алюминиевым блоком и чугунной головкой.

шкода До 1969 года выпустили всего 1403 двухдверки в версии 1000 MBX и 1114 машин в версии 1100 MBX Фото: Skoda

Специально для его производства, стартовавшего в 1964 году, построили новый завод— в Чехословакии как раз разрешили свободную продажу автомобилей. Основным был седан с четырьмя дверями, но с 1967 года небольшими партиями выпускали элегантную двухдверку 1100 MBX.

Даже и не скажешь, что это массовый автомобиль из социалистической страны. Удивительно, но ради опускающейся вместе с боковым стеклом средней стойки, шкодовские дизайнеры пожертвовали жесткостью кузова. Да и об удобстве водителя, судя по всему, не очень заботились, а думали прежде всего об изяществе деталей в салоне.

Сложно оценивать по современным меркам эргономику машин полувековой давности, но факты налицо — выгнутая спинка кресла неудобна, обод руля слишком тонкий, а рычаг переключения передач слишком короткий, к нему приходится тянуться. Вдобавок педальный узел очень тесный и сдвинут вправо, но в этом виновата уже компоновка, а не дизайн — колесная арка съедает добрую половину полезного пространства.

шкода2 Интерьер изящен, но эргономика хромает. По центру расположена пепельница, а ручки на дверях задают наклон форточкам Фото: Skoda шкода2 Спидометр оптимистично размечен до 140 км/ч Фото: Skoda шкода2 Двери лишены рамок Фото: Skoda шкода2 Лючок бензобака замаскирован под шильдик на переднем крыле Фото: Skoda шкода2 Отличие версии 1100 от версии 1000 в более простом моторе с одним карбюратором. Она развивал те же 52 л.с., но крутящий момент вырос с 75,5 до 81,4 Нм Фото: Skoda шкода2 Охлаждение двигателя жидкостное, в просторном отсеке поместился и радиатор с вентилятором. Зимой в машине не холодно без ухищрений вроде бензиновых печек Фото: Skoda шкода2 Панель с прорезями можно снять, чтобы удобнее обслуживать мотор Фото: Skoda

К остальному, вроде включающего поворотники флажка или форточек, открывающихся с помощью ручек на дверях, довольно быстро привыкаешь. Да и повадки машины пугают только поначалу.

Мало того, что заднемоторный автомобиль склонен к заносу, так еще и задняя подвеска с качающимися полуосями — особенность чешских машин того времени — ощутимо подруливает в поворотах. В то же время повернуть колеса на слишком большой угол не получится, в какой-то момент в вираже руль наливается каменной тяжестью. Но чтобы 1100 MBX стала по-настоящему опасной, ей нужен куда более мощный и тяжелый мотор.

Впрочем, двигатель объемом литр и мощностью 52 л.с. звучит вполне по-взрослому и позволяет разогнаться до 120 км/ч, во всяком случае такую скорость показывает спидометр. Но ехать быстрее 60-80 не хочется — не очень жесткий кузов без средней стойкий поскрипывает, тормоза слабоваты даже для такой легкой машины. На скользком, политом дождем асфальте коварно поскальзываются задние колеса.

Победитель соцсоревнований

Skoda 100 — глубокая модернизация модели 1000 MB, как раз на такой машине ехал сражаться с чудищем герой некогда популярной песни «Йожин з бажин». Будь у него версия Rally, специально подготовленная для спортивных соревнований, то справился бы с задачей и получил обещанную ему дочку председателя колхоза куда быстрее.

шкода Skoda 100 L Rally — самый спортивный участник ралли. Мотор обычных седанов развивал 42 л.с. и разгонял машину до 125 км/ч. Буква L означает улучшенную отделку салона Фото: Skoda

Это настоящий социалистический Porsche: кресла-ковши Recaro, маленький руль, красивые легкосплавные диски. Двигатель, басящий позади, развивает около 80 л.с. что для автомобиля весом чуть больше 800 кг очень неплохо. Подвеска здесь занижена, поэтому развал задних колес поменялся с положительного на отрицательный. Иными словами, они стоят «домиком». Благодаря этому, автомобиль уже не пугает в поворотах, да и тормоза — спереди стоят диски — стараются изо всех сил. Не удивительно, что спортивные «Шкоды завоевывали призовые места в различных чемпионатах.

Опоздавшие

Для середины шестидесятых автомобиль с задним расположением мотора не был чем-то из ряда вон выходящим. Вспомним VW «Жук», Porsche-911, Fiat-500, «горбатый» ЗАЗ-965 и «ушастый» ЗАЗ-966. Даже в США выпускали Chevrolet Corvair с той же компоновкой.

В 1976 году, когда появилось очередное поколение автомобилей Skoda, заднемоторная компоновка в массовом сегменте уже устарела. Бал правили компактные хэтчбеки с поперечным расположением мотора спереди и приводом на передние колеса. Volkswagen вовсю выпускал Golf, а до начала работ по ВАЗ-2108 оставался год с небольшим. Тем не менее, заднемоторные «Шкоды» производили до начала девяностых, а свой собственный переднеприводный хэтчбек Favorit компания представила в 1987 году.

шкода Новый мотор 1,3 мощностью 59 л.с. и 5-ступенчатая коробка передач позволяли разогнаться на Skoda Rapid до 150 км/ч

Фото: Skoda

Купе Skoda Rapid — лебединая песня «Шкод» с задним расположением мотора. Современный для середины 1980-х дизайн, двухдверный кузов с покатой кормой и тонкими стойками. Радиатор перенесли вперед, чтобы мотор лучше охлаждался, добавили пятую передачу в трансмиссию, доработали подвеску.

И действительно, в характере Rapid уже нет эксцентричности, обычный массовый автомобиль, простой в управлении и не очень мощный. Что-то вроде нашей «Самары». Впрочем, чехи не были собой, если бы не добавили машине какой-нибудь безумный штришок. Капот, то есть крышка переднего багажника, у «Рапида» откидывается вбок, будто у рояля.

О секундах свысока

Угадайте, какой автомобиль уехал на эвакуаторе в день гонки? Правильно, самый новый Rapid. Старичков же распределили при помощи жребия, нашему экипажу достался та самая двухверка Skoda 1000 MBX. С одной стороны, музейный экспонат — это дополнительная ответственность, а с другой — рядом не сидит владелец машины, который на протяжении гонки медленно седеет и то и дело хватается за сердце.

шкода Предшественником модели Rapid было купе Garde, выпускавшееся с 1981 года

Фото: Skoda

Чтобы победить в ралли олдтаймеров, нужно точно следовать бумажному роудбуку (навигаторам тут не место) и не пропустить правильный поворот. Иначе придется возвращаться и начинать с последней известной точки. При этом время ограничено — каждый отрезок надо проехать за определенное время. Например, на преодоление 53 км отводится 1 час 20 минут. Кроме того, на маршруте попадаются спецучастки, которые нужно проехать секунда в секунду. Вот дистанция в 840 метров на шкодовском полигоне. Выходим на дугу, первые 130 м нужно преодолеть за 18 секунд, следующие 205 м быстрее, за 14 секунд. Далее выходим на прямую с резким разворотом в конце, здесь на 305 м отводится 26 секунд и наконец, финишный отрезок — 200 м со скоростью 20 метров в секунду. Попробуй разберись. Тикание спидометра в руке штурмана становится оглушительным, но, кажется, справились.

Следующий полуторакилометровый спецучасток мы запороли — свернули на какую-то стройку и долго ездили, пытаясь развернуться на узкой дорожке между домами. Когда все-таки с третьего раза мы проехали маршрут правильно, видели несколько заблудившихся соперников. Но, похоже, на победу можно не рассчитывать. Потом, при подсчете результатов, выяснилось, что этот участок не прошел никто. Больше мы ошибок не совершали, остальной маршрут и спецучастки, среди которых было движение с горы на нейтралке, прошли ровно. В итоге третье место и это без навигатора, с бумажной картой и механическим секундомером.

шкода Фото: Skoda

Машина времени

«Довольно узкая, асфальтовая или брусчатая, обсаженная деревьями дорога вилась по холмам через городки и поселки. Иногда наряду с уютными маленькими гостиницами, пестрыми бензоколонками, домами и сараями, похожими на прибалтийские и закарпатские, мелькали знаки «50» и даже «30», — такой пятьдесят с лишним лет назад видел Чехословакию из окна Skoda Octavia художник и автомобильный дизайнер Юрий Долматовский. И сейчас мы видим то же самое, как будто перенесли назад на машине времени.