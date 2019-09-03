Отечественный кросс: как едет внедорожная «Лада»

Главное отличие Lada Granta Cross от обычной – в пластиковом обвесе и увеличенном дорожном просвете. Это практично не только на бездорожье, но и на шоссе – летящий из -под колес песок не так сильно попортит краску. В обновленной машине много интересных изменений. Каких именно и как едет автомобиль, разбирался Вячеслав Субботин.

Салон Granta Cross нарядный – новая обивка сидений с икс-дизайном, приборный щиток с оранжевой подложкой, стильные ручки дверей. Каркас водительского кресла остался прежним, но набивка другая, поэтому сидеть стало удобнее. А вот подстаканники спереди прежние, большая бутылка или стакан в них не поместятся.

лада Фото: LADA

Мультимедийная система на Granta Cross без цветного тачскрина, здесь только монохромный дисплей. Однако здесь есть все необходимое – USB-вход, слот для SD-карты Bluetooth для подключения смартфона.

Под капотом стоят моторы объемом 1,6 прежней мощности: 8-клапанный развивает 87 л.с., 16-клапанныйм – 106 лошадиных сил. При этом у них новые поршни с выемками под клапаны. И если, скажем, оборвется ремень ГРМ, клапаны не встретятся с поршнями и не загнутся. Ремонтировать двигатель не придется – только поменять ремень.

Роботизированная 5-ступенчатая трансмиссия настроена теперь как надо. Благодаря новой прошивке, время переключения передач сократилось и процесс этот происходит плавно, мягко и без особых рывков.

лада Фото: LADA

Для любителей ускориться появилась специальная кнопка Sport: нажимаешь ее и режим работы коробки перестраивается – теперь мотор будет крутиться бодро, весело, до больших оборотов. Клевки заметны больше, но это же спортивный режим. Сцепление у «робота» теперь термоуйсточивое и его ресурс не ниже, чем у обычной механической коробки передач.

Как ведет себя Granta Cross в поворотах? Хватает ли ей дорожного просвета на бездорожье и стоит ли жалеть об отсутствии ESP? Сколько мешков картошки поместится в багажник? Обо всем этом вы узнаете из тест-драйва «Минтранс».

В полном выпуске «Минтранса»: Почему водители не могут решить, кто проедет первым? Как тренируются водители, которые возят первых лиц государства? Какие приемы они отрабатывают? И Какие машины называют неудачниками двадцать первого века и надо ли держаться от них подальше? Или все-таки можно купить и ездить?