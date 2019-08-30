Кросс с «автоматом»: как едет самая современная Lada

Свершилось — Lada наконец обзавелась современной автоматической трансмиссией. Теперь у кроссовера Xray Cross появилась версия с японским вариатором и новым 113-сильным мотором. Корреспондент «Известий» протестировал машину и выяснил, что принесла Lada новая трансмиссия, помимо плавного разгона.

В декабре прошлого года у «Известий» чуть было не получилось поездить на Lada Xray Cross с «роботом». Прототип неожиданно появился в Сочи — там было мероприятие для членов жюри премии «ТОП-5 Авто» — и также неожиданно исчез. Машину планировали поставить закрытой, но она по ошибке попала в число автомобилей для тест-драйва. Это создало интригу — инженеры «АвтоВАЗа» как раз доработали «робот», а разговоры о вариаторе еще не вышли из стадии слухов.

Вариации на тему

История пошла по бесступенчатому пути. Тем более что вариатор Jatco в паре со 113-сильным мотором 1,6 стал универсальным вариантом для автоматизации модельного ряда альянса Renautl-Nissan и « АвтоВАЗ » . Он уже опробован на Renault Kaptur, а также на Logan и Sandero в варианте Stepway City. И теперь впервые появился на автомобиле марки Lada. Это только начало — после Xray Cross те же мотор и вариатор получит Lada Vesta, выпуск таких машин планируют начать через несколько месяцев. Так что первый тест вариаторной Lada интереснее вдвойне.

лада Габариты Xray Cross — 4171×1810×1645 мм, колесная база— 2592 мм. С установкой вариатора внедорожная геометрия не поменялась. Дорожный просвет — 215 мм, угол въезда — 21 град, угол въезда — 24 град Фото: LADA

Некоторые, услышав слово «вариатор», скажут: фи! В числе минусов они припомнят скучный разгон, чувствительность к перегреву, чистоте масла и рваной манере езды. Забавно, представители «АвтоВАЗа» называют вариатор исключительно «автоматом», что не противоречит правде, — это всё же одна из разновидностей автоматических трансмиссий, но в то же время демонстрирует осторожное отношение к настоящему названию.

Вариаторы снова популярны. Сейчас их активно начала использовать Hyundai. Их конструкция становится всё более совершенной, хотя принцип неизменен — передаточное отношение меняется с помощью конусов шкивов, между которыми зажат клиновой ремень.

Самая лучшая Lada

В истории Lada это вообще самая современная автоматическая трансмиссия. До этого автомобили российской марки оснащались либо роботом АМТ с одним сцеплением, который, несмотря на доработки, так и не научился менять передачи плавно. Либо старым четырехступенчатым гидромеханическим «автоматом» — такой вариант по-прежнему используют на «Гранте».

Кстати, нет ничего удивительного в том, что Xray Cross первым получил новую трансмиссию. Это самый продвинутый автомобиль в модельном ряду Lada, хотя и построен на платформе B0 самых дешевых Renault, Sandero и Logan. В этом есть некая ирония, но к чести «АвтоВАЗа», простая тележка была значительно доработана, причем собственными силами. Колея стала шире, руль получил электроусилитель вместо гидроусилителя и регулировку по вылету, а сзади появились дисковые тормоза.

Фактически вместо приподнятой версии Xray «АвтоВАЗ» сделал новый автомобиль. Renault тоже решил модернизировать платформу B0, переименовав ее в Global Access, но пока даже новейший купе-кроссовер Arkana идет с задними барабанными тормозами.

В секундах и литрах

Вариатор Jatco здесь не совсем обычный — клиноременная передача состыкована с двухступенчатым «автоматом». Повышающая ступень позволяет экономить топливо на небольших скоростях, понижающая должна обеспечить динамичный разгон. Кроме того, конструкция вариатора не дает ремню оказаться у самого края или оси конуса, где он может проскользнуть. Это должно повысить долговечность узла.

От ярко-оранжевой машины ждешь эмоционального ускорения, но набор скорости не впечатляет. Голос мотора нельзя назвать спортивным, и поэтому он приглушен совершенно правильно. С места до «сотни» Xray Cross разгоняется за 12,3 секунды, столько же требуется обычному Xray с мотором 1,8 (122 л.с.) и «роботом». Разница — в качестве разгона, машина с вариатором ускоряется максимально плавно. Такое ощущение, что инженерам «АвтоВАЗа» надоели упреки недовольных дерганным «роботом», и они возвели плавность в абсолют.

лада С места до «сотни» Xray Cross с вариатором разгоняется за 12,3 секунды. Максимальная скорость — 162 км/ч Фото: LADA

Нечувствительную педаль газа нужно прожимать медленно и плавно, чтобы добиться линейного отклика. Стоит ее отпустить, как обороты мотора стремительно падают, — этот автомобиль настроен не гонять, а экономить топливо.

Впрочем, вариатор всё равно уступает «роботу» в расходе, обычный Xray даже с более мощным 122-сильным мотором экономичнее: 6,8 против 7,1 л в среднем. Если судить по заявленным цифрам, бесступенчатая трансмиссия чуть прожорливее в городе и чуть экономичнее на трассе. Борткомпьютер нашей машины показывал расход 9,1 л, что вполне соответствует городским цифрам.

Жертва режимов

Дороги Калининградской области в большинстве своем построены еще немцами. Узкая асфальтовая лента стиснута рядами могучих деревьев. Местные машины никуда не спешат, но движение плотное и на обгон нужно выходить быстро. Вот здесь плавная настройка вариатора мешает, между щелчком кнопки кикдауна под выжатой педалью газа и началом интенсивного разгона проходит много времени. Ручной режим с фиксированными передачами позволяет взбодрить трансмиссию, но Xray Cross, очевидно, не хватает спортрежима.

лада Фото: LADA

У версии с «механикой» он есть в составе системы Ride Select вместе с двумя внедорожными режимами. Но у версии с вариатором шайбы выбора ездовых настроек нет. Почему? Представители «АвтоВАЗа» скажут, что у Xray Cross c «механикой» и «автоматом» разные покупатели . На самом деле причина в ограничении по крутящему моменту — вариатор рассчитан только на 160 Нм, а мотор 1,6 выдает 152 Нм. Система Ride Select слишком сильно нагружает трансмиссию, потому от нее было решено отказаться — ради долговечности вариатора. Кстати, по той же причине эту бесступенчатую трансмиссию нельзя подружить с мотором 1,8, тот выдает на пике 170 Нм. Хотя замечу, что Renault подружил вариатор с турбомоторам на Renault Arkana, так что в рамках одного альянса поставить на Xray другую трансмиссию не составит труда, был бы спрос.

С одной стороны, внедорожные режимы ездовой электроники — чувствительная потеря, учитывая, что у Xray Cross нет полного привода. С другой, современные кроссоверы больше времени проводят в городской толчее и нормальный «автомат» для них важнее повышенной проходимости.

Как ездить без ступеней

Впрочем, Xray Сross способен и на внедорожные подвиги — установка вариатора не сказалась на дорожном просвете, он здесь по-прежнему равен 215 мм. Настройки подвески позволяют брать препятствия ходом. Гидротрансформатор убережет бесступенчатую трансмиссию от рывков при движении по неровностям и поможет заехать на крутой подъем.

лада Фото: LADA

Так как японский мотор 1,6 алюминиевый и легкий, то Xray Сross с ним и вариатором получился ненамного тяжелее версии с российским двигателем 1,8 и «механикой». Так что настройки подвески не меняли, и она по-прежнему радует хорошей энергоемкостью.

Впрочем, на асфальте мне показалось, что руль не так четок в околонулевой зоне, как у машины с «механикой». Хотя с ростом скорости этот недостаток исчезает. А еще Xray Cross лишен уводов при разгоне, свойственных переднеприводным автомобилям — приводы колес здесь одинаковой длины.

Lada Xray Cross с вариатором прошла полный цикл южных, северных и горных тестов от Сибири до Кавказа. Минимальный пробег каждого из автомобилей составил 160 тыс. км, что в полтора раза больше, чем гарантийный пробег.

лада1 Легкосплавные 17-дюймовые диски доступны уже в базовой комплектации Фото: LADA лада1 Руль регулируется по вылету. Начиная с комплектации Luxe, он обшит кожей Фото: LADA лада1 Салон можно отделать оранжевыми вставками Фото: LADA лада1 Новая мультимедийная система поддерживает устройства на базе iOS и Android Фото: LADA лада1 Кнопкой на руле можно вызвать голосового помощника Фото: LADA лада1 Клавиша круиз-контроля расположена в непривычном месте, слева на панели Фото: LADA лада Помимо подогрева руля и сидений, у Xray Cross есть подогрев лобового стекла

Фото: LADA лада USB-hозетка на заднем ряду всего одна Фото: LADA лада Высоким пассажирам больше понравится задний ряд версии Cross — здесь ступни можно просунуть под передние кресла Фото: LADA лада Со сложенными сиденьями объем багажника вырастает с 361 до 1514 литров. Складываемая спинка переднего пассажирского сиденья позволяет перевозить длинномеры Фото: LADA лада Тот же мотор 1,6 ранее устанавливался на обычный Xray и развивал 110 л.с. По экономическим соображениям, его заменили на российский агрегат мощностью 106 л.с. Фото: LADA

Представители «АвтоВАЗа» утверждают, что масло в вариаторе рассчитано на весь период эксплуатации. Обслуживание сводится к контролю уровня масла с помощью щупа. Хотя для Renault с той же трансмиссией рекомендуют менять масло каждые 70 тыс. В любом случае при бережном отношении срок службы вариатора сопоставим с классическим «автоматом».

Счет автоматом

Вариатор доступен только для Xray в версии Cross, чтобы установить его в обычный «Иксрей», потребовались бы серьезные переделки. Так что для этой машины по-прежнему предлагают «роботизированную» трансмиссию в паре с мотором 1,8 мощностью 122 л.с.

Интересно, что упомянутый «робот» для Xray доступен в двух комплектациях с хорошим оснащением, то Xray Cross с вариатором предлагают в четырех версиях, первая из которых — самая скромная.

лада Фото: LADA

В машине за 846 900 рублей — это на тысячу меньше, чем самый упакованный Xray, — нет подогревов, задних электростеклоподъемников, противотуманок. Сиденье водителя не регулируется по высоте, а спинка переднего пассажирского кресла не складывается вперед. Из-за того, что здесь только аудиоподготовка, такую версию даже не возьмут в каршеринг. Т ак что рассматривать Xray Cross с вариатором стоит с отметки 889 900 рублей, а хорошо упакованный автомобиль можно приобрести за 939 900 рублей. Топ-комплектация за 971 900 рублей добавит к этому списку усиленную тонировку, светодиодную подсветку интерьера и новую мультимедийную систему с поддержкой устройств Apple и Android. Шик по-автовазовски.