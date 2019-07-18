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Шокирующая Азия: корейская угроза американской классике

Два Chevrolet Camaro против одного Kia Stinger
Фото: Борис Ульзибат
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Шокирующая Азия: корейская угроза американской классике
2019-07-17 22:01:57">
2019-07-17 22:01:57
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Масл-кар на пустынном хайвее — это ли не американская мечта? С длиннющим капотом, с дымом из-под колес. Дикий и опасный. Новый Chevrolet Camaro — единственный легальный способ приобщиться к этой мечте в России. Способ, надо сказать, эффектный, но почему под капотом всего два литра и четыре цилиндра? Да, мотор с наддувом, но не разрушат ли новомодные увлечения магию американского масл-кара? Чтобы ответить на все эти вопросы, «Известия» нашли и опробовали классический Camaro 1978 года в паре с новой версией. А за компанию взяли Kia Stinger GT, так как мечта о доступном спорткаре может быть не только американской.

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Мост в прошлое

Сидишь очень низко в кресле, сдвинутом к заднему мосту. Мост подвешен на многолистовых рессорах, из-за чего на лежачих полицейских ощутимо подбрасывает. За тонкими стойками начинается необъятный капот, край которого теряется в туманной дали. Иногда этот капот начинает ехать в одну сторону, а водитель — в другую. На большие повороты руля Camaro 1978 года реагирует неожиданно остро, но занос развивается плавно, и стабилизировать машину нетрудно. И замедлить тоже, несмотря на задние барабанные тормоза.

Авто
Камаро

Автомобиль, ввезенный в Россию, компанией Trump Cars, все еще едет бодро

Фото: Борис Ульзибат

Где же дикость, где взрывной характер? Ведь речь идет о машине с шильдиком Z28. Такие версии изначально создавались для участия в гонках Trans-Am: мотор V8 объемом 302 кубических дюйма или пять литров, спортивная подвеска, коробка передач со сближенными передаточными числами, полосы на капоте и минимальное оснащение.

Camaro_1
Шины здесь по моде 1970-х высокопрофильные и пухлые, а размер дисков — 15 дюймов
Шины здесь по моде 1970-х высокопрофильные и пухлые, а размер дисков — 15 дюймов
Фото: Борис Ульзибат
Camaro_1
Воздухозаборник на капоте фальшивый, а на крыле — настоящий
Воздухозаборник на капоте фальшивый, а на крыле — настоящий
Фото: Борис Ульзибат
Camaro_1
Лючок бензобака расположен по центру
Лючок бензобака расположен по центру
Фото: Борис Ульзибат
Camaro_1
Зеркала очень маленькие
Зеркала очень маленькие
Фото: Борис Ульзибат
Camaro_1
Хардкорная версия Z28 постепенно обзавелась кондиционером и «автоматом»
Хардкорная версия Z28 постепенно обзавелась кондиционером и «автоматом»
Фото: Борис Ульзибат
Camaro_1
Сзади тесно и темно
Сзади тесно и темно
Фото: Борис Ульзибат

Но уже во втором поколении Z28 обзавелась и кондиционером, и «автоматом», а мотор с каждым годом терял лошадиные силы — виной тому были федеральные требования по снижению выбросов, топливный кризис, дорогая страховка. Было время, General Motors вообще на время отказался от Z28. Вот почему мотор Camaro 1978 года при возросшем до 5,7 литра объеме развивает всего 185 лошадиных сил. Возможно, эта величина рассчитана более реалистично, а возможно, и просто занижена — в любом случае автомобиль не потерял умение быстро ехать. Однако набор скорости плавный, а низкий рык восьмерки как будто чуть приглушен.

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Всё же это машина для неспешного круиза вдоль океана, особенно в версии T-Top со съемными прозрачными половинками крыши. Да и прохожие всё равно будут сворачивать шеи — на внешний эффект мощность не влияет.

Трансформируй это

Новый Camaro производит еще более сногсшибательное впечатление. И даже хорошо, что он не желтого, как киношный трансформер Бамблби, а оранжевого цвета. Иначе желающих сфотографироваться с припаркованной машиной было бы в разы больше. У него хорошо узнаваемый профиль американского масл-кара, а выражение рестайлинговой «морды» c насупленными фарами и причудливыми «жвалами» стало более хищным. Эй, трансформер, а ты точно на стороне добра?

Авто
Камаро
Фото: Борис Ульзибат

Все вокруг считают тебя эксцентричным богачом, но ты-то сам знаешь, что в США Camaro — недорогой молодежный спорткар. Об этом напоминает простоватая отделка салона. Пластик по большей части жесткий, тогда как в машине 1978 года мягкая травмобезопасная панель, а приборка с глубокими колодцами как будто выточена из толстенного деревянного бруска.

Camaro_2
Объем багажника — 320 литров, но проем очень узкий. Изнутри есть ручка открывания, но человек сюда если протиснется, то с большим трудом
Объем багажника — 320 литров, но проем очень узкий. Изнутри есть ручка открывания, но человек сюда если протиснется, то с большим трудом
Фото: Борис Ульзибат
Camaro_2
Центральный циферблат виртуальный, есть проекция на лобовое стекло
Центральный циферблат виртуальный, есть проекция на лобовое стекло
Фото: Борис Ульзибат
Camaro_2
Сзади тесно, можно посадить разве что детей
Сзади тесно, можно посадить разве что детей
Фото: Борис Ульзибат
Camaro_2
Температура воздуха регулируется, необычно — хромированными ободками
Температура воздуха регулируется, необычно — хромированными ободками
Фото: Борис Ульзибат
Camaro_2
Сиденья очень комфортные
Сиденья очень комфортные
Фото: Борис Ульзибат
Camaro_2
Диски уже в базе 20-дюймовые с шинамы разного размера на передней и задней оси
Диски уже в базе 20-дюймовые с шинамы разного размера на передней и задней оси
Фото: Борис Ульзибат
Camaro_2
Фары Camaro полностью светодиодные
Фары Camaro полностью светодиодные
Фото: Борис Ульзибат
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Впрочем, те, кто ездил на предыдущей Camaro, должны привыкнуть к «жесткой» экономии. При всем этом у современной модели должна быть какая-то особенная фишка. У предыдущей машины это забавные прямоугольные циферблаты в нижней части консоли. У нового купе — блок управления климатом, у которого температура регулируется вращающимися ободками воздуховодов.

Корейский поп

«Это действительно Kia?» — внешний вид «Стингера» конфликтует с логотипом пусть популярной, но всё же массовой марки. Если искать аналогии, то передо мной музыкальный стиль K-pop, воплощенный в металле. В причудливой оптике, длинном капоте и купеобразном силуэте смешиваются немецкие цитаты и азиатские мотивы. При этом Stinger выглядит слитно, чего зачастую не хватает машинам из Кореи. И можно сказать, что породисто, а ведь это первый опыт Kia в жанре большого спортивного автомобиля на заднеприводной платформе. И кстати, тусклый серый, почти как на автомобилях Audi, идет ему едва ли не больше, чем гоночный красный.

Авто
Камаро
Фото: Борис Ульзибат

Интерьер корейского лифтбека — скромно и одновременно дорого. Приятный мягкий пластик на передней панели, прострочка, чуть приглушенный блеск хромированных деталей. Фрезерованные алюминиевые крышки динамиков — как в настоящем премиум-сегменте. Вот только руль с невзрачной ступицей — почти как на дешевом Rio. Те, кто ездят на такси или каршеринге, отлично запомнили его форму.

KIA_1
Причудливые фары полностью светодиодные
Причудливые фары полностью светодиодные
Фото: Борис Ульзибат
KIA_1
Размер колес — 19 дюймов, сзади стоят более широкие шины
Размер колес — 19 дюймов, сзади стоят более широкие шины
Фото: Борис Ульзибат
KIA_1
Руль, как у бюджетных моделей, но срезан по хорде
Руль, как у бюджетных моделей, но срезан по хорде
Фото: Борис Ульзибат
KIA_1
У передних сидений множество регулировок
У передних сидений множество регулировок
Фото: Борис Ульзибат
KIA_1
Приборы хорошо читаются, есть проекция данных на лобовое стекло
Приборы хорошо читаются, есть проекция данных на лобовое стекло
Фото: Борис Ульзибат
KIA_1
Нефиксируемый джойстик «автомата» слегка подтормаживает, Ручкой на тоннеле можно выбирать режимы движения
Нефиксируемый джойстик «автомата» слегка подтормаживает, Ручкой на тоннеле можно выбирать режимы движения
Фото: Борис Ульзибат
KIA_1
На втором ряду «Стингера» достаточно просторно
На втором ряду «Стингера» достаточно просторно
Фото: Борис Ульзибат
KIA_1
Задние пассажиры могут регулировать температуру обдува
Задние пассажиры могут регулировать температуру обдува
Фото: Борис Ульзибат
KIA_1
Объем багажника — 660 л, со сложенными спинками задних сидений получится 1158 литров
Объем багажника — 660 л, со сложенными спинками задних сидений получится 1158 литров
Фото: Борис Ульзибат
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Размеры эго

Camaro лишь немногим меньше «Стингера» и заметно шире, но этот автомобиль состоит в основном из капота, а всё, что за ним, было довольно бездумно растрачено. Тесно даже на переднем ряду, не говоря уже о задних сиденьях. Взрослому на втором ряду нормально не усесться — колени упираются в передние сиденья, голова — в низкий потолок. Багажник мало того, что небольшой, грузить в него сумки придется через высокий порог и узкий лаз.

В жертву внешнему эффекту принесены не только практичность, но даже обзор. В Camaro ты стопроцентно заметен на дороге, но сам мало что видишь через узкие окна с высокими подоконниками. Едешь по мосту, но вместо шикарного разлива реки змеится грязно-серый отбойник. Обзор назад традиционно посредственный: в крупные боковые зеркала видны в основном широкие бедра автомобиля. Хорошо, есть камера заднего вида и система мониторинга слепых зон. В антикварном Camaro с его крохотными зеркальцами и ребристой пластиковой накладкой движение задним ходом — всегда лотерея.

Старый Camaro
Camaro 1978 года ощутимо крупнее современной машины

Camaro 1978 года ощутимо крупнее современной машины, более 5 м от носа до кормы

Фото: Борис Ульзибат

«Стингер» длиннее всего на четыре с небольшим сантиметра, но в эти габариты корейцы уместили две дополнительные двери, просторный задний ряд и глубокий багажник. И даже потолок не так давит на пассажиров второго ряда.

С обзорностью в Kia тоже не всё гладко, подоконная линия высокая, передние стойки толстые. В заднее стекло можно хоть что-то разглядеть, но только в хорошую погоду — дворника у него нет.

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Сок из двухлитрового пакета

Под огромным капотом Camaro без труда помещается восьмицилиндровый мотор, но в Россию поставляются только версии с крохотной двухлитровой турбочетверкой. Вдобавок двигатель дефорсировали ради выгодной налоговой ставки, поэтому от 275 л.с. осталось только 238. Мотор того же объема на «Стингере» даже мощнее — 247 лошадиных сил. Он уступает в крутящем моменте — 353 против 400 Нм, но на пик тяги выходит раньше.

Camaro быстрее «Стингера» набирает 100 км/ч — 5,9 против 6,7 секунды, но какой же он скучный. У турбочетверки совсем нет голоса, а восьмиступенчатый «автомат» меняет передачи слишком плавно. Kia рычит громче, но как-то искусственно и натужно, как будто сам себе не верит. Полуживой Camaro 1978 года звучит намного более внушительно.

Так что остается слушать музыку. Аудиосистема Kia, несмотря на регалии, звучит тускло, а Camaro отдает предпочтение басам. Кстати, американцы сделали невозможное — беспроводная связь по Bluеtoоth то отваливается, то просто перестает играть музыку.

Старый Camaro
Chevrolet Camaro и Kia Stinger

Габариты Chevrolet Camaro: 4784×1897×1340 мм, колесная база — 2812 мм. Габариты Kia Stinger: 4830×1870×1400 мм, колесная база — 2905 мм

Фото: Борис Ульзибат
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В традиционном для масл-каров состязании на четверть мили Camaro выходит победителем. Этот отрезок американское купе, по грубым подсчетам, проходит за 14 секунд. Корейский лифтбек тяжелее, в том числе и за счет полноприводной трансмиссии. Будь у него просто задний привод, он, скорее всего, отстал бы меньше, но это на хорошем, прогретом асфальте.

Но если на улице сыро и холодно, четыре ведущих колеса позволяют Kia разгоняться намного увереннее и если не вырваться вперед, то сократить разрыв. Есть у «Стингера» еще один серьезный аргумент — топовый мотор V6 мощностью 370 лошадиных сил. Корейцы, в отличие от американцев, не побоялись привезти его в Россию. Стоит ли такой агрегат переплаты в полмиллиона рублей, вопрос, но объехать Camaro он точно позволит.

Дым без огня

Двух литров с наддувом вполне хватает Camaro, чтобы сделать бернаут — какой же это масл-кар, если он не способен жечь покрышки. Так что оставьте шутки про синтолового качка. Stinger тоже умеет дымить резиной, но скоро спохватывается, как будто говоря: «Стоп, я же Kia». Виновата система стабилизации, которую, несмотря на всплывающее на дисплее заверение, отключить полностью не получится.

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Электроника слишком перестраховывается, как будто корейцы боялись, что человек пересевший на «Стингер» с переднеприводного Cerato или Optima, чего доброго, с ним не совладает. А зря, такая назойливая опека не дает прочувствовать возможности отлично настроенного шасси. Поскользить выйдет разве что зимой, на небольшой скорости. В Kia, кстати, уже приняли меры, оснастив топовый Stinger с V6 дрифт-режимом электроники. Неплохо бы предусмотреть его и для остальных машин.

От Camaro не ждешь рафинированной управляемости, в предыдущем поколении автомобиль хорошо ездил только по прямой. После перехода на новое шасси машина легко и непринужденно прописывает повороты, но теперь от нее хочется большего. Например, лучшей связи по рулю. На разгоне Camaro не прочь добавить адреналина, вильнув задней осью. Электроника пусть и не вмешивается сразу, но затем срабатывает грубовато. Даже если ее отключить, автомобиль всё равно неохотно скользит боком.

Старый Camaro
Даже с 2-литровым мотором Camaro умеет дымить резиной

Даже с двухлитровым мотором Camaro умеет дымить резиной

Фото: Борис Ульзибат

Интересно, что в дальней дороге Camaro предпочтительнее, чем Stinger. Но только если вы не страдаете приступами клаустрофобии и равнодушны к проносящимся за окном пейзажам. У американского купе невероятно комфортные передние сиденья, и по хорошему асфальту автомобиль едет плавно. Да и расходует чуть меньше — 11 л по бортовому компьютеру против 12 у корейской машины. Stinger шумнее, утомляет и острый руль. В то же время на неровности он реагирует меньше и не спрыгивает на кочках с траектории. Наконец, он способен аккуратно и недалеко съехать с асфальта. Camaro с его короткоходной подвеской может забуксовать буквально на ровном месте.

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Новичок или легенда

Стоят автомобили практически одинаково, за единственную комплектацию Camaro просят 2 млн 990 тыс., максимально упакованный двухлитровый Stinger GT Line обойдется в 2 млн 384 тыс. рублей. Для имиджевого автомобиля со спортивными амбициями недорого, но примерно за те же деньги можно приобрести BMW 3-Series с мощным мотором.

И всё же сердцем я голосую за Camaro. Ради харизматичной внешности можно простить бестолковую компоновку, простецкий интерьер и безголосый мотор. И за комфортные кресла, я здесь снова повторюсь. Но вырезать из такой машины лошадиные силы и цилиндры — это как убрать все перестрелки из любимого боевика. Может, и получится угадать сюжет, но просмотр выйдет пресным.

Авто
Камаро
Фото: Борис Ульзибат

В «Стингере» корейцы пытались соединить несоединимые вещи. Сделать автомобиль одновременно семейный и спортивный. Научить его быстро ездить и заранее соломку подстелить. Получилось недостаточно молодежно, что ли. Всё же для Kia это очень смелый шаг, но он пока единственный, и за ним нет увлекательной истории, как в случае с Camaro.

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